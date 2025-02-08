МИД РФ направил ноту протеста британской дипмиссии в Москве из-за нападения на журналистку

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Ноту протеста направил российский МИД британской дипмиссии в Москве из-за нападения на журналистку. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
«Министерство ожидает, что посольство окажет всемерное содействие российским правоохранительным органам в расследовании указанного уголовного дела, включая участие сотрудников посольства в процессуальных действиях», — сказано в документе.Ранее в МВД проинформировали, что по обращению журналистки было заведено уголовное дело о побоях. Полицейские направляли соответствующий запрос в посольство, но не получили ответ.
Со слов заявительницы, она выполняла редакционное задание, пытаясь поговорить с прибывшими в столицу из Великобритании дипломатами. Затем встречавший дипмиссию неизвестный человек, предположительно, сотрудник британского посольства в РФ, толкнул ее.
Скандальный инцидент произошел в октябре.
Ранее стало известно, к чему призвал МИД Азербайджана.
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