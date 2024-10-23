Заместитель посла Британии Додд набросился на российских журналистов во Внуково

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Заместитель посла Великобритании в России Том Додд набросился на российских журналистов в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщает телеграм-канал SHOТ. Отмечается, что дипломат сорвал бейдж с одного из представителей прессы и толкнул девушку с микрофоном.
По данным издания, в Москву прилетели глава Директората Восточной Европы и Центральной Азии Кристофер Аллан и его заместитель Лоррейн Фасси, чтобы проинспектировать работу посольства Великобритании в России после того, как Россия заподозрила в шпионаже и выслала шестерых сотрудников диппредставительства. Руководителей директората и сопровождал Том Додд.
Канал передает, что российские журналисты пытались задать вопросы дипломатам, но Додд сорвал бейдж одного из представителей прессы, а вскоре толкнул девушку с микрофоном, которая задавала ему вопрос.
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