Самолет Нетаньяху поднялся в воздух после ударов Ирана
Самолет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху взлетел вскоре после начала ответных ракетных ударов со стороны Ирана. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на данные сервиса Flightradar.
Однако пока неизвестно, находится ли сам израильский премьер на борту.
Утром субботы, 28 февраля, Израиль нанес превентивный удар по Ирану. В Тегеране прогремели по меньшей мере три взрыва, которые, предварительно, пришлись на центр города. Позже последовала ответная атака.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Аракчи. Беседа состоялась по инициативе Тегерана.
Читайте также: