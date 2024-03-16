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Захарова: США готовили провокации к российским выборам президента

16 марта 2024, 09:05
Фото: iStock/bizoo_n

Фото: iStock/bizoo_n

Соединённые Штаты Америки готовили провокации к выборам президента Российской Федерации, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, американская сторона готовила огромное количество фейков различного характера, как накануне выборов, так и во время проведения голосования.

«И с точки зрения политического содержания, с точки зрения вбросов о кандидатах, о политических партиях, о персоналиях, они делали немало для того, чтобы людей буквально запугать», — прокомментировала ситуацию Захарова.


Она также сообщила, что Вашингтон задействовал хакеров, которые могут вмешаться в систему голосования в России.

Напомним, выборы главы российского государства проходят на протяжении трёх дней, с 15 по 17 марта.

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#выборы
#сша
#фейки
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Захарова: выход Армении из ОДКБ не относится к национальным интересам страны
16 марта 2024, 09:23

Фото: iStock/Wirestock

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в интервью РИА Новости, что возможный выход Армении из ОДКБ должен быть основан на реальных нуждах государства, а не на «заигрываниях» с Западом.
По мнению официального представителя МИД РФ, такое решение не относится к исконным национальным интересам страны. Захарова подчеркнула, что каждая страна вольна выбирать, с какими объединениями она хочет сотрудничать, однако это следует делать «с опорой на реальность».

По словам Захаровой, она не знает, по какой причине политики в Ереване навязывают гражданам Армении мнение о негативной роли ОДКБ.

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян сказал журналистам, что не будет присутствовать на заседании Организации договора о коллективной безопасности в декабре. По мнению Симоняна, ОДКБ не выполняет своих обязательств перед Арменией.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы, которые касаются суверенной территории государства.

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#армения
#захарова
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Захарова рассказала, почему Молдавия препятствует выборам президента России
Захарова: Кишинев противится голосованию за президента России по заказу Запада
16 марта 2024, 09:03

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в интервью РИА Новости, что власти Молдавии по заказу Запада и против интересов своего народа строят козни желающим голосовать за президента России в Приднестровье.
По мнению Захаровой, наша страна независимо от отношений с официальным Кишиневом всегда давала возможность гражданам Молдавии в России принимать участие в молдавских выборах. Но современные власти Молдавии не совершают те же поступки.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что за подобные недружественные действия «власти в Кишиневе получают деньги за реализацию русофобии».

Напомним, президентские выборы в РФ назначены на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня — 15, 16 и 17 марта.

Ранее глава парламента и руководитель правящей Партии действия и солидарности страны Игорь Гросу заявил, что власти Молдавии не разрешат проведение выборов президента РФ на территории непризнанного Приднестровья. Также Гросу добавил, что молдавские власти в ответ могут запретить голосование на территории российского посольства в Кишиневе.

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Зеленский и его клика не заинтересованы в переговорах, заявил Полянский
Полянский: Зеленский испытывает иллюзии о том, что можно победить Россию
16 марта 2024, 08:50

Фото: сайт Кремля

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил в беседе с РИА Новости, что украинский лидер Владимир Зеленский и его клика не заинтересованы в серьезных переговорах с Россией.
По словам Полянского, они все еще испытывают иллюзии о том, что могут победить РФ на линии боевого соприкосновения. При этом, он подчеркнул, что «десятки тысяч, если не сотни тысяч украинцев платят за эту иллюзию своей жизнью», что является крайне печальным.

Полянский отметил, что украинская сторона заинтересована лишь в поставках оружия от западных союзников. Первый зампостпреда добавил, что наша страна неоднократно заявляла о готовности к проведению переговоров, однако «это должен быть абсолютно отличающийся трэк и форматы от того, что Киев пытается навязать другим государствам».

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в беседе с РИА Новости, что президент Украины Владимир Зеленский начал чистку в рядах украинских войск из-за опасений бунта.

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#полянский
#рф
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#конфликт
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«Вряд ли Америка может этим гордиться»: Кремль ответил Байдену на его оскорбление Путина
Песков ответил Байдену, после того, как он назвал Путина «бандитом»
16 марта 2024, 08:38

Фото: Официальный сайт Кремля

Вряд ли Америка может гордиться президентом, который оскорбляет лидеров других государств, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Выступая на ежегодном обеде, приуроченном к ирландскому празднику День святого Патрика, американский президент Джозеф Байден призвал всех противостоять российскому лидеру Владимиру Путину, а также назвал его бандитом.

«Такие выражения не красят глав государств. Вряд ли Америка может гордиться таким», — ответил на слова Байдена Песков.

Стоит напомнить, что этот раз - далеко не первый, когда глава США публично оскорбляет своего российского коллегу. Ранее он уже называл его «бандитом», на что Путин вспомнил о детстве. Президент РФ рассказал, что он также, мальчишкой, дразнился с другими во дворе, на что оппоненты всегда отвечали — «кто обзывается — тот сам так называется».

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#владимир путин
#дмитрий песков
#джозеф байден
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«Америка погибнет»: Илон Маск предрёк падение США
Маск заявил, что Америка погибнет из-за миграционной политики
16 марта 2024, 08:16

Фото: iStock/Naeblys

Соединённые Штаты Америки погибнут, если Вашингтон не изменит свою политику в отношении мигрантов, с таким заявлением выступил американский предприниматель Илон Маск на своей странице в социальной сети X.
«Америка погибнет, если мы получим еще четыре года такого развития событий», — написал один из пользователей X.

Илон Маск ответил на этот пост согласием.

При этом, решить вопрос с незаконной миграцией давно обещает бывший американский лидер Дональд Трамп. Именно он в годы своего правление в Соединённых Штатах начал строительство стены с Мексикой. При избрании на новый президентский срок он обещает завершить начатое, а также депортировать из стран тех мигрантов, которые проживают на территории США недегально.

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#мигранты
#сша
#илон маск
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Мурадов назвал причину нежелания Запада признать референдум в Крыму
Мурадов: Запад не признает референдум из-за срыва планов по военной базе в Крыму
16 марта 2024, 08:07

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов рассказал в беседе с РИА Новости, что нежелание Запада признавать результаты референдума в Крыму и Севастополе о вхождении в состав РФ связано со срывом планов вытеснения Черноморского флота из Севастополя и создания там своей военной базы.
Мурадов отметил, что угроза существованию флота оставалась, даже несмотря на то, что в 1997 году РФ и Украина подписали Соглашение о статусе и условиях пребывания Черноморского флота на территории Украины. По его мнению, украинская сторона продолжала поднимать вопрос о прекращении нахождения Черноморского флота в Крыму. Мурадов рассказал, что это являлось серьезной угрозой для нашей страны.

Он подчеркнул, что возвращение Крыма в РФ поспособствовало обеспечению стратегической стабильности и безопасности на южном и юго-западном направлениях. При этом враги Москвы намеревались после госпереворота, который произошел в 2014 году, получить Севастополь в качестве своей военной базы, что вполне объясняет нынешний отказ Запада признавать результаты референдума.

Напомним, ранее французский лидер Макрон заявил, что для достижения прочного мира необходимо возвращение Крыма в состав Украины. Он подчеркнул необходимость возвращения суверенитета и международно признанных границ Украины.

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#украина
#референдум
#севастополь
#рф
#крым
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В Подмосковье стартовал второй день голосования на президентских выборах
16 марта 2024, 08:01

Фото: телеграм-канал Мособлизбиркома

В Московской области начался второй день основного этапа голосования на выборах президента России. В 8 утра открылись 3 936 избирательных участков. 3 928 из них образованы в общем порядке, ещё восемь – временные.
Помимо этого, на территории региона оборудованы 409 передвижных пунктов голосования. Они предназначены для использования на удалённых территориях, где нет помещения для голосования, и транспортное сообщение с которыми затруднено, а также на случай возникновения нештатной ситуации на избирательном участке.

В пятницу прошёл первый день основного этапа выборов. В 20 часов закрылись все избирательные участки области. Для сохранности бюллетени из стационарных ящиков для голосования переместили в сейф-пакеты и убрали в сейфы.

По данным Мособлизбиркома, явка избирателей на территории региона на избирательных участках составила 1 292 252 человека, то есть 24,31%. В дистанционном электронном голосовании приняли участие 594 742 избирателей, или 68,85%.

Всего в Подмосковье зарегистрированы 6 млн 69 тыс. избирателей. 143 866 человек – это жители других регионов, которые будут голосовать в Московской области. Отдать голос онлайн намерены 780,6 тыс. человек.
За ходом голосования в Московской области следят 150 иностранных наблюдателей из 15 государств.

Для удобства жителей голосование по выборам президента России в этом году впервые проходит три дня – 15,16 и 17 марта с 8:00 до 20:00.

В Одинцове продолжает работу Центр общественного наблюдения в Московской области. Он открыт по инициативе Общественной палаты региона. Там круглосуточно следят за ходом выборов, предоставляют информацию со всех избирательных участков.

Задать все интересующие вопросы жители Подмосковья могут сотрудникам «Службы заботы» Мособлизбиркома, позвонив по телефону 8(800) 550-97-44.

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Ким Чен Ын впервые прибыл на мероприятие на подаренном Путиным авто
ЦТАК: Ким Чен Ын впервые прибыл на мероприятие на подаренном Путиным AURUS
16 марта 2024, 04:57

Фото: РИА Новости/ Виталий Аньков

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын впервые прибыл на публичное мероприятие на автомобиле AURUS, который ему подарил президент России Владимир Путин, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Использование Ким Чен Ыном подаренного Путиным подарка должно наглядно продемонстрировать дружбу между КНДР и Россией, которая активно укрепляется и всесторонне развивается, отметила сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон, которая занимает пост заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи.

Что касается самого автомобиля, то Ким Ё Чжон заявила, что его функционал «совершенен и абсолютно надежен».


«Очень рада, что высший руководитель нашей партии и государства пользуется особой личной машиной, полученной в подарок от лидера России», — подытожила она.

Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства 20 февраля. Руководитель КНДР стал первым из лидеров, кто получил в подарок AURUS.

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#ким чен ын
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Гутерреш направил письма Путину, Зеленскому и Эрдогану
ООН: Гутерреш направил письма Путину, Зеленскому и Эрдогану по теме судоходства
16 марта 2024, 02:37

Фото: iStock/ LewisTsePuiLung

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил письма президентам России, Турции и Украины Владимиру Путину, Реджепу Тайипу Эрдогану и Владимиру Зеленскому. В письмах он предложил обеспечить безопасность судоходства в Черном море. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на официального представителя главы всемирной организации Стефана Дюжаррика.
Он отметил, что ООН продолжает обсуждения со всеми сторонами, чтобы сохранить открытую торговлю, поток продовольствия и безопасность судоходства. Торговые маршруты должны оставаться безопасными, устойчивыми и предсказуемыми, говорится в письме Гуттереша.

Кроме того, учитывая опыт черноморской зерновой инициативы ООН продолжает активно сотрудничать с Москвой, Анкарой и Киевом для сокращения рисков коммерческого судоходства в Черном море.

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля 2023 года. Россия отметила, что касающаяся ее часть сделки — снятие препятствий на пути агроэкспорта — и не была выполнена. Кроме того, как обращала внимание Москва, основная часть украинского зерна отправлялась не в беднейшие страны, как предполагалось, а в развитые страны Запада.

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