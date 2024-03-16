Захарова: США готовили провокации к российским выборам президента

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Соединённые Штаты Америки готовили провокации к выборам президента Российской Федерации, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, американская сторона готовила огромное количество фейков различного характера, как накануне выборов, так и во время проведения голосования.
Она также сообщила, что Вашингтон задействовал хакеров, которые могут вмешаться в систему голосования в России.
Напомним, выборы главы российского государства проходят на протяжении трёх дней, с 15 по 17 марта.
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«И с точки зрения политического содержания, с точки зрения вбросов о кандидатах, о политических партиях, о персоналиях, они делали немало для того, чтобы людей буквально запугать», — прокомментировала ситуацию Захарова.
Напомним, выборы главы российского государства проходят на протяжении трёх дней, с 15 по 17 марта.
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Евгения Парфентьева