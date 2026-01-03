МИД РФ призвал США освободить президента Венесуэлы Мадуро с его женой
МИД России призвал власти США освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Заявление 3 января опубликовали в Telegram-канале ведомства.
В министерстве заявили, что располагают подтвержденной информацией о нахождении Мадуро и его жены на территории Соединенных Штатов, и потребовали пересмотреть принятое решение, освободив «законно избранного президента суверенного государства» и его супругу.
Также в МИД РФ подчеркнули важность создания условий для урегулирования разногласий между сторонами дипломатическими методами.
Ранее в тот же день президент США Дональд Трамп сообщил о проведенном масштабном ударе по Венесуэле. По его утверждению, Мадуро и его жену задержали, вывезли из страны на вертолете и затем доставили на корабль американских военных.
