«Сделать то же самое с Зеленским»: Западные СМИ высказались об РФ после удара США по Венесуэле

03 января 2026, 18:03

FT: У США двойные стандарты после удара по Венесуэле

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Британский журналист и обозреватель Financial Times Гидеон Рахман в соцсети X обратил внимание на двойные стандарты в международной политике после сообщений о том, что США похитили венесуэльского президента Николаса Мадуро.





В субботу в Каракасе прогремели взрывы. Позднее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты нанесли масштабные удары по Венесуэле, а Мадуро вместе с супругой захватили и вывезли из страны.





«Если Китай начнет специальную операцию по захвату президента Тайваня или Россия попытается сделать то же самое с Владимиром Зеленским, что именно мы должны сказать? Вы не можете этого делать, поскольку это незаконно?» — задался вопросом Рахман.