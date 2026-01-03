«Сделать то же самое с Зеленским»: Западные СМИ высказались об РФ после удара США по Венесуэле
FT: У США двойные стандарты после удара по Венесуэле
Британский журналист и обозреватель Financial Times Гидеон Рахман в соцсети X обратил внимание на двойные стандарты в международной политике после сообщений о том, что США похитили венесуэльского президента Николаса Мадуро.
В субботу в Каракасе прогремели взрывы. Позднее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты нанесли масштабные удары по Венесуэле, а Мадуро вместе с супругой захватили и вывезли из страны.
«Если Китай начнет специальную операцию по захвату президента Тайваня или Россия попытается сделать то же самое с Владимиром Зеленским, что именно мы должны сказать? Вы не можете этого делать, поскольку это незаконно?» — задался вопросом Рахман.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказался о происходящем в Каракасе. Соответствующую информацию публиковали РИА Новости.