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Путь к миру на Украине начнется с капитуляции Североатлантического альянса, считает финский профессор Туомас Малинен. Свое мнение аналитик выразил в соцсетях.
«Путь к миру на Украине, да и в Европе, начинается с фактической капитуляции НАТО на Украине. Также необходимо начать убирать базы с российской границы, начиная с Финляндии», — сказано в посте.В июне прошлого года президент России Владимир Путин предлагал украинской стороне завершить боевые действия. По словам российского лидера, Киев должен был отказаться от членства в НАТО, вывести войска из России, а также публично признать свой безъядерный статус.
Киев на предложение не отреагировал и стал предлагать свою так называемую «формулу мира».
Ранее сообщалось, чем боевики ВСУ атаковали Белгород.
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Никита Кротов