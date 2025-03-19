МИД РФ выразил протест послу Молдавии из-за блокады дипмиссии в Кишиневе

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что стена недоверия между Россией и США упала. Так он прокомментировал телефонный разговор между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, передает РИА Новости.