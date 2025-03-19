МИД РФ выразил протест послу Молдавии из-за блокады дипмиссии в Кишиневе

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Протест из-за блокады российской дипмиссии в Кишиневе выразил МИД РФ молдавскому послу Лилиану Дарию.
«…Заявлен решительный протест и адресовано требование о скорейшем снятии провокационной блокады российской дипмиссии в Кишиневе», — гласит сообщение внешнеполитического ведомства РФ.В российском МИД добавили, что Кишинев нарушил свои международные обязательства по Венской конвенции от 1961 года о дипломатических сношениях. Таким образом полиция не пустила российского посла на территорию дипмиссии, а сотрудники, которые были внутри, а также их семьи, не смогли выйти на улицу.
«Весьма показательно при этом, что официальных уведомлений о якобы имевшем место минировании само посольство от властей не получало», — добавили в МИД.В министерстве заключили, что оцепление вокруг посольства в итоге сняли.
Ранее стало известно о заявлении российского дипломата по Украине.
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