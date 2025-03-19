Дипломат сделала заявление о миротворцах на Украине

Инсаф Гатауллин из Татарстана подписал контракт, когда ему было всего 18 лет. Он отправился на спецоперацию и выполнял боевые задачи в составе штурмового подразделения. Он рассказал, как однажды смог сбить вражеский дрон молитвой.