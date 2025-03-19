Дипломат сделала заявление о миротворцах на Украине

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Миротворцев на Украине приравняют в РФ к участникам конфликта, заявила и.о. главы российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
«Для нас абсолютно неприемлемо размещение на Украине подразделений вооруженных сил других государств под любым «флагом», будь то иностранные контингенты, военные базы или некие «миротворческие операции», — заявила она в рамках заседания Форума ОБСЕ по вопросам сотрудничества в области безопасности.Дипломат подчеркнула, что Москва отреагирует всеми средствами на вовлечение в боевые действия других стран.
Ранее сообщалось, спецназ какой страны привели в готовность из-за Киева.
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