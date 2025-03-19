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Дипломат сделала заявление о миротворцах на Украине

Жданова: миротворцев на Украине приравняют в России к участникам конфликта
Фото: istockphoto/Diy13

Фото: istockphoto/Diy13

Миротворцев на Украине приравняют в РФ к участникам конфликта, заявила и.о. главы российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
«Для нас абсолютно неприемлемо размещение на Украине подразделений вооруженных сил других государств под любым «флагом», будь то иностранные контингенты, военные базы или некие «миротворческие операции», — заявила она в рамках заседания Форума ОБСЕ по вопросам сотрудничества в области безопасности.
Дипломат подчеркнула, что Москва отреагирует всеми средствами на вовлечение в боевые действия других стран.

Ранее сообщалось, спецназ какой страны привели в готовность из-за Киева.

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#мид рф
#новости
«Ура, мы дома!»: опубликованы кадры возвращения российских военных из плена
МО РФ показало кадры возвращения российских военных из плена
19 марта 2025, 19:57

Фото: istockphoto/Diy13

Кадры возвращения военнослужащих ВС РФ из плена опубликовало Минобороны России в Telegram-канале.
«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военнослужащих», — сказано в публикации ведомства.
Перед этим в МО РФ докладывали, что при посредничестве арабской стороны между Россией и Украиной произошел обмен в формате 175 на 175. Кроме того, уточнялось, что в качестве жеста доброй воли российская сторона передала Киеву еще 22 боевиков, нуждающихся в медпомощи.

Ранее специалисты компании «Транснефть» раскрыли последствия атаки со стороны ВСУ по Кубани. Подробней в нашем материале.

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Британский спецназ привели в состояние готовности из-за Украины
The i Paper: спецназ Британии готов к отправке на Украину
19 марта 2025, 19:44

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Британский спецназ готов отправиться на Украину в рамках миротворческой миссии. Об этом информирует издание The i Paper.
Отмечается, что британский спецназ состоит из пяти элитных подразделений. Он регулярно действует в регионах, где Лондон официально не вовлечен в конфликт, для сбора данных и спасения похищенных людей, говорится в материале издания.

Ранее премьер-министр Кир Стармер заявил, что планы по созданию многонациональных миротворческих сил переходят в «оперативную фазу».

До этого сообщалось, что Франция и Великобритания могут попытаться сорвать сделку по Украине с помощью отправки миротворцев на территорию республики. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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«Транснефть» назвала последствия удара ВСУ по Кубани
«Транснефть»: удар ВСУ по станции «Кавказская» отразится на доходах КТК
19 марта 2025, 19:43

Фото: istockphoto/sommart

Удар ВСУ по нефтеперекачивающей станции «Кавказская» отразится на доходах Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) несмотря на то, что объект ему не принадлежит. Об этом сказано в релизе компании «Транснефть».
«Юридически «Кавказская» не принадлежит консорциуму, однако удар по ней повлияет на выполнение плановых работ. Как следствие — доходы КТК, как и дивиденды его акционеров, среди которых есть компании из США, снизятся», — гласит документ.
В компании добавили, что через «Кавказскую» происходит перевалка «черного золота» из цистерн в трубопровод до «Кропоткинской», по которой тоже били украинские дроны.

Ранее в Минобороны РФ докладывали об атаке со стороны ВСУ по Кубани.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
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Боец ВС РФ смог сбить дрон с помощью молитвы
19 марта 2025, 19:43

Фото: iStock/NatureNow

Инсаф Гатауллин из Татарстана подписал контракт, когда ему было всего 18 лет. Он отправился на спецоперацию и выполнял боевые задачи в составе штурмового подразделения. Он рассказал, как однажды смог сбить вражеский дрон молитвой.
«Малой» рассказал, как с двумя другими бойцами попал под вражеский обстрел, и одного из них серьезно ранило. Пострадавшему оказали первую помощь и планировали эвакуировать, однако над всеми тремя навис дрон. Тогда молодой боец попытался сбить его из автомата, но только привлек этим внимание украинского БПЛА.

Инсаф решил отвлечь беспилотник от раненого товарища, чтобы третий сослуживец смог его эвакуировать, и побежал, а дрон полетел за ним.

«Я залетел в окоп и начал молиться. А он все надо мной висел. У меня вся жизнь перед глазами пролетела. Один раз прочитал молитву – он все висит надо мной, второй раз прочитал, на третий коптер просто упал. Молитвой сбил его, получается. Я пять минут сидел – благодарил Бога, потом пошел помогать товарищу эвакуировать "Ореха"», – рассказал Инсаф в беседе с «Татар-информ».

Он отметил, что верил в Бога и до СВО, однако там еще сильнее укрепился в вере. «Малой» добавил, что на войне нет атеистов, и уже после первого прилета там все начинают верить в Бога.

Позже в бою «Малой» получил тяжелое ранение и теперь перемещается на инвалидной коляске и проходит реабилитацию.

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Трамп раскрыл детали разговора с Зеленским
Трамп назвал хорошим свой часовой разговор с Зеленским
19 марта 2025, 19:26

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговорил с Владимиром Зеленским по телефону. Об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.
Уточняется, что телефонный разговор Трампа и Зеленского длился один час. Республиканский политик назвал его «очень хорошим».

Глава Соединенных Штатов добавил, что они говорили о вчерашнем телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным «с целью согласовать запросы и потребности Москвы и Киева». В ближайшее время советник по нацбезопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио опубликуют заявление по итогам разговора, заверил Трамп.

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