ВС США подтвердили, что вновь нанесли удары по Ирану
Американские военные нанесли новые удары по иранским объектам в ответ на якобы атаку на коммерческое судно. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на заявление Центрального командования США.
Уточняется, что США предприняли действия 26 июня. В американском командовании утверждают, что удары стали реакцией на атаку Ирана по судну Ever Lovely днём ранее. Они добавили, что пошли на такой шаг для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе.
Удары наносились с воздуха по позициям, где, по сведениям США, хранились иранские ракеты и беспилотники. Они также метили в береговые радары.
Ранее «Радио 1» передавало, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер подал в отставку. При этом он заявил, что продолжит исполнять обязанности до избрания нового лидера лейбористской партии. Стармер — уже шестой британский премьер-министр подряд, который не завершил свой срок.
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