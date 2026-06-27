ВС США подтвердили, что вновь нанесли удары по Ирану

27 июня 2026, 00:18

SHOT: США ударили по Ирану в ответ на якобы его атаку по судну в Ормузском проливе

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Американские военные нанесли новые удары по иранским объектам в ответ на якобы атаку на коммерческое судно. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на заявление Центрального командования США.