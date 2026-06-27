Микрофинансовые организации в России с 1 июля начнут работать по новому стандарту
С 1 июля в России вступают в силу новые правила работы микрофинансовых организаций, которые в том числе регулируют порядок предоставления дополнительных услуг. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу саморегулируемой организации (СРО) «МиР».
Новый базовый стандарт обязателен для всех МФО независимо от членства в СРО и действует во всём, что не противоречит законодательству и нормам Центробанка. Одно из ключевых нововведений — отдельная глава о продаже дополнительных услуг, что должно снизить число жалоб по всей отрасли.
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Теперь микрофинансовым организациям запрещается ставить за клиента отметку о согласии на дополнительные услуги не только при оформлении займа, но и на других этапах.
Также МФО обязаны предоставлять потребителям полную информацию об услуге, её поставщике, праве отказа и возможных последствиях. Кроме того, стандарт запрещает использовать запутанные формулировки и двойные отрицания, которые могут ввести заёмщика в заблуждение.
Напомним, что с 1 июля в России начнет действовать достаточно большой список нововведений. Миллионы граждан смогут увидеть изменения, которые окажут влияние на семейный бюджет, оформление кредитов, покупку жилья и денежные переводы. При этом некоторые процедуры заработают автоматически. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».