Микрофинансовые организации в России с 1 июля начнут работать по новому стандарту

27 июня 2026, 01:13

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

С 1 июля в России вступают в силу новые правила работы микрофинансовых организаций, которые в том числе регулируют порядок предоставления дополнительных услуг. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу саморегулируемой организации (СРО) «МиР».





Новый базовый стандарт обязателен для всех МФО независимо от членства в СРО и действует во всём, что не противоречит законодательству и нормам Центробанка. Одно из ключевых нововведений — отдельная глава о продаже дополнительных услуг, что должно снизить число жалоб по всей отрасли.



