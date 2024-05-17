МИД России высказался о возможности прямого столкновения России с США

Фото: РИА Новости / Виталий Белоусов
НАТО балансирует на грани прямого вооруженного столкновения с Российской Федерации. Такое заявление сделал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в разговоре с ТАСС.
«В целом эскалационный курс Североатлантического альянса, где буквально готовы балансировать на грани прямого вооруженного столкновения с нами, - это авантюристическая политика, которая полностью перечеркивает коренные интересы безопасности соответствующих стран и, главное, населения», — заявил дипломат.Как утверждает Рябков, если бы Соединённые Штаты, в первую очередь, вместе с остальными странам Североатлантического альянса действительно серьезно подошли к предупреждениям и призывам России, то «происходящего сейчас, с точки зрения полного разрушения архитектуры европейской безопасности, можно было бы избежать».
Рябков также назвал очевидным тот факт, что безопасности для альянса «за последнее время не прибавилось», а, напротив, государства «испытывают значительное напряжение сил и ресурсов».
Ранее были названы условия, при которых НАТО отправят войска на Украину. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Россия и Китай могут создать производство автомобилей на водороде
Глава совета АУРЭК Ефимов: В онлайн-ритейле действуют правила Дикого запада
Экономист Зельцер раскрыл курс доллара на следующей неделе
Алина Юрчак