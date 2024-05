МИД России высказался о возможности прямого столкновения России с США

Путин прибыл в Китай: как встретили президента

Визит Путина в Пекин: о чем говорил президент

«В целом же, двусторонний товарооборот сельхозпродукции увеличился на 40%, до 9,7 миллиарда долларов. И есть все основания полагать, что этот сегмент торговли будет расширяться и далее», – выразил уверенность Путин.





Путин и Си Цзиньпин: совместное заявление

В Совфеде оценили итоги переговоров Путина и Си Цзиньпина

«Это — прямой вызов остаточному гегемонизму Запада. Сама по себе российско-китайская декларация является симптомом затухания гегемонии США и западного альянса», — написал сенатор в своем телеграм-канале.

Китайская сторона выставила почётный караул и украсила площадь Тяньаньмэнь флагами России и Китая в канун приезда Владимира Путина. Российского лидера также встречали ученики пекинской школы при посольстве России. Русские и китайские дети радостно махали проезжающему кортежу флагами двух стран.После того, как Владимир Путин поприветствовал председателя КНР, они заслушали гимн России и гимн Китая в исполнении оркестра китайской Народно-освободительной армии. Далее последовал деловой завтрак. В СМИ появилось фото меню, в котором были такие блюда как: утка по-пекински, трепанг с луком-пореем, устрицы в утином бульоне, овощи в соусе, пельмени с креветками и элитная водка.Журналисты ряда стран заметили, что прием российского президента китайской стороной был гораздо торжественнее и теплее, нежели встреча госсекретаря США Энтони Блинкена. Во время визита Блинкена в Пекин не было никаких оркестров и флагов. Гостя встретили скромно, строго, в соответствии с положениями дипломатического протокола.Вместе с Путиным в Пекин прибыл большой десант чиновников. В состав российской делегации вошел практически весь обновленный кабинет министров. В числе участников делегации: первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Дмитрий Чернышенко, Александр Новак, Юрий Трутнев, Татьяна Голикова и Виталий Савельев. А также глава Минфина Антон Силуанов и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Кроме того, в Пекин прибыли: новый министр обороны России Андрей Белоусов, секретарь Совбеза России Сергей Шойгу и глава МИД России Сергей Лавров.Представители российского бизнеса также вошли в число приглашенных в Пекин гостей. Среди них: президент и председатель правления «Сбера» Герман Греф, уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов, глава Российско-китайского делового совета и владелец Volga Group Геннадий Тимченко, предприниматель Олег Дерипаска.Во время переговоров с Си Цзиньпином Владимир Путин отметил, что сегодня Россия и Китай сотрудничают друг с другом во многих сферах: в политике, экономике, культуре и т.д. Особенное внимание российский лидер уделил росту экспорта отечественного продовольствия на китайский рынок.По итогам переговоров с председателем КНР, было подписано совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Совместная программная речь фиксирует текущие политические позиции двух стран и определяет будущий курс. В соответствии с документом, Москва и Пекин договорились развивать двусторонние отношения и выступают против затягивания и эскалации конфликта на Украине.Отдельно указано, что КНР поддерживает действия России по защите своего суверенитета и территориальной целостности. Обе стороны выступают категорически против вмешательства извне во внутренние дела России.Владимир Путин выразил председателю КНР слова благодарности за инициативы по мирному урегулированию украинского кризиса. Си Цзиньпин в свою очередь подчеркнул, что положить конец украинскому конфликту можно только за столом переговоров. Он добавил, что Москва и Пекин вместе работают над созданием справедливого мироустройства, который будет основан не на неких западных правилах, а на международном праве.Также в совместном заявлении КНР и США потребовали от США прекратить военно-биологическую деятельность; осудили инициативы по изъятию активов и имущества иностранных государств; выразили озабоченность деятельностью Японии по сбросу в океан содержащей радионуклиды воды с АЭС «Фукусима-1»; выступили против провокаций США и их союзников в отношении КНДР; выступили против политизации спорта и дискриминации спортсменов по признакам гражданстваСовместное заявление КНР и РФ является прямым вызовом «остаточному гегемонизму Запада». Об этом заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Особую важность сенатор придал глобальной стратегии, которой стороны намерены совместно следовать.Россия и Китай стали ближе после визита Владимира Путина в КНР. Такую оценку визита российского лидера в Пекин дал телеканал Sky News. В эфире телеканала было сказано, что послание Путина и Си Цзиньпина заключается в том, что пришло время для нового глобального порядка, в котором не будет доминировать Запад.Издание Times of India опубликовало похожий материал, в котором говорится, что визит российского президента в Китай – не просто обычное дипломатическое мероприятие, а стратегическая демонстрация неповиновения давлению Запада.Журналисты издания Spiegel (Германия) пришли к выводу, что Китай и Россию объединяет неприятие Запада. Кроме того, авторы статьи заявили, что Россия экономически сильно зависит от Китая из-за западных санкций. Так называемые товары двойного назначения, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях, Россия также импортирует в значительной мере из Китая.Накануне Financial Times и The Wall Street Journal писали, что США намерены пригрозить Китаю и уже разрабатывают санкции против «некоторых китайских банков» вплоть до их изоляции от мировой финансовой системы. Основная претензия со стороны Вашингтона – поддержка России со стороны Китая на фоне СВО.