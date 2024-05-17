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МИД России высказался о возможности прямого столкновения России с США

Рябков: НАТО балансирует на грани прямого вооруженного столкновения с РФ
17 мая 2024, 04:19
Фото: РИА Новости / Виталий Белоусов

Фото: РИА Новости / Виталий Белоусов

НАТО балансирует на грани прямого вооруженного столкновения с Российской Федерации. Такое заявление сделал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в разговоре с ТАСС.
«В целом эскалационный курс Североатлантического альянса, где буквально готовы балансировать на грани прямого вооруженного столкновения с нами, - это авантюристическая политика, которая полностью перечеркивает коренные интересы безопасности соответствующих стран и, главное, населения», — заявил дипломат.
Как утверждает Рябков, если бы Соединённые Штаты, в первую очередь, вместе с остальными странам Североатлантического альянса действительно серьезно подошли к предупреждениям и призывам России, то «происходящего сейчас, с точки зрения полного разрушения архитектуры европейской безопасности, можно было бы избежать».



Рябков также назвал очевидным тот факт, что безопасности для альянса «за последнее время не прибавилось», а, напротив, государства «испытывают значительное напряжение сил и ресурсов».

Ранее были названы условия, при которых НАТО отправят войска на Украину. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Вучич высказался о резолюции ГА ООН о Сребренице словами маршала Жукова
Вучич процитировал слова маршала Жукова о неблагодарности Запада
17 мая 2024, 03:34

Фото: сайт Кремля

Президент Сербии Александар Вучич на фоне ожидаемой резолюции о «геноциде в Сребренице» на Генассамблее ООН ответил цитатой маршала СССР Георгия Константиновича Жукова о неблагодарности Запада за освобождение от фашизма. Об этом пишет ТАСС.
«Я примирился со своей политической судьбой. Как сказал маршал Жуков, некоторые в Европе нам никогда не простят, что мы их освободили. Я — не маршал Жуков, я маленький человек, избранный президент одной малой, но свободолюбивой страны», — заявил Вучич.
Сербский президент пообещал сделать все возможное для того, чтобы сохранить честь государства.

Ранее Вучич отмечал, что Белград будет бороться против документа до последнего. Он указал на невозможность консенсуса и компромисса с государствами НАТО по этому вопросу.

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Президент Бразилии не поедет на конференцию по Украине в Швейцарию
Президент Бразилии отказался ехать на конференцию по Украине в июне
17 мая 2024, 01:49

Фото: istock / blinow61

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на саммит по Украине в Швейцарии, который должен состояться в июне. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на администрацию бразильского главы.
«Лула да Силва не появится на саммите по Украине», — сказано в сообщении.
Стоит отметить, причина отказа не называется.

Помимо этого, президент интересуется предложением об участии в саммите стран «Большой семерки» (G7), который пройдет в Италии. Вопрос о его поездке на это мероприятие обсуждается, заявили в администрации.

15-16 июня Швейцария проведет конференцию по Украине в близи города Люцерн. Россия не будет принимать в ней участия. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов до этого сообщил, что Швейцария не направляла российской стороне приглашение для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае.

Он отметил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции для РФ неприемлема, поскольку «речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной «формулы мира», которая не учитывает интересы России.

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В МВФ высказались в защиту «замороженных» российских активов
МВФ: планы Запада конфисковать активы России могут подорвать валютную систему
16 мая 2024, 23:24

Фото: РИА Новости / Стрингер

Намерения стран Запада использовать замороженные российские активы для поддержки Украины могут нанести ущерб мировой валютной системе. Об этом заявила директор организации по коммуникациям Джули Козак в разговоре с РИА Новости.
Заявления Козак прозвучали в ответ на вопрос издания о западных планах использовать замороженные активы России.

«Для фонда важно, чтобы любые предпринимаемые действия имели достаточную правовую основу и не подрывали функционирование международной валютной системы», — отметила она.
Оценивая перспективы достижения соответствующего соглашения на министерской встрече «Большой семерки» (G7), Козак подчеркнула, что решения должны приниматься в соответствующих судебных инстанциях и юрисдикциях.

Ранее сообщалось, что продажа российских активов за рубежом выросла в семь раз. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Шри-Ланка направит в Россию миссию из-за участия своих граждан в СВО
Баласурия: Шри-Ланка пошлёт миссию в РФ после гибели своих граждан на Украине
16 мая 2024, 22:59

Фото: istock / titoOnz

Шри-Ланка направит специальную делегацию с целью обеспечения благополучия жителей государства, которые вовлечены в конфликт России и Украины. Об этом сообщил государственный министр иностранных дел Тарака Баласурия, передает РИАНовости.
До этого власти Шри-Ланки сообщили о гибели 16 своих граждан в зоне конфликта. Глава МИД страны отметил, что среди прибывших в Россию по туристическим визам жителей Шри-Ланки было «значительное количество отставных военнослужащих» ланкийской армии. Как утверждает Баласурия, делегации нужно выяснить точное количество соотечественников, попавших в Россию.

Баласурия уточнил, что делегацию создали по поручению президента Шри-Ланки Ранила Викремесингхе, она будет состоять из секретаря минобороны, бывшего посла в России и чиновников МИД.

Он добавил, что по неофициальной информации, на территории РФ находятся около 600-800 граждан Шри-Ланки.

Ранее Шри-Ланка заявила о намерении вступить в БРИКС. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Си Цзиньпин призывает разобраться с фундаментом кризиса на Украине
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#мид
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#министр
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#минобороны
#рф
#шри-ланка
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Опубликованы кадры уничтожения украинских катеров в Чёрном море
16 мая 2024, 22:50

Фото: iStock/gutaper

Обнародованы кадры уничтожения украинских катеров в Чёрном море.
Видео публикует Министерство обороны России. Украинские безэкипажные катеры направлялись в сторону Крыма, рассказали в ведомстве.

В общей сложности 16 мая российские военные уничтожили в Чёрном море 15 безэкипажных катеров Украины.

Ранее Центральное командование ВС США заявило, что американские военные сбили в конце апреля пять беспилотников над Красным морем. По данным СЕНТКОМ, дроны представляли непосредственную угрозу Штатам, коалиции и торговым судам в регионе.

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Си Цзиньпин призывает разобраться с фундаментом кризиса на Украине
16 мая 2024, 21:59

Фото: iStock/Sky_Blue

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал разобраться с фундаментом кризиса на Украине.
Об этом лидер КНР сообщил во время неформальных переговоров с президентом России Владимиром Путиным. По мнению председателя Китая, необходимо придумать механизм безопасности для урегулирования кризиса на Украине. Также по словам Си Цзиньпина, нужно понять первопричину этого кризиса.

Незадолго до этого он заявил, что готов поддерживать с Путиным тесный контакт, и Китай всегда будет партнером России.

Накануне сообщалось, что Путин и Си Цзиньпин начали переговоры.

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#украина
#спецоперация
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Вашингтон забил тревогу после предупреждения Путина
Макгрегор: Вашингтон шокирован позицией Путина по ядерному оружию
16 мая 2024, 21:30

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин сделал предупреждение США из-за возможного вмешательства на Украину.
Такое мнение в соцсети Х высказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, российский лидер предупредил Штаты, что если они рассматривают возможность вмешательства в дела Западной Украины, им придется иметь дело с Россией.

Особенно Вашингтона ошарашила позиция Владимира Путина в отношении развертывания ядерного оружия, отметил Макгрегор.

По мнению эксперта, к такой борьбе не готов ни Запад, ни страны НАТО.

Ранее глава комитета Организации Североатлантического Договора по военным вопросам Роб Бауэр заявил, что положение дел со снарядами для ВСУ будет улучшено в обозримом будущем.

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#владимир путин
#сша
#предупреждение
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В США объяснили отмену выборов на Украине
The Federalist: Киев отменил выборы из-за опасений проигрыша Зеленского
16 мая 2024, 21:03

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

На Украине отменили выборы президента из-за опасений проигрыша Владимира Зеленского, пишет The Federalist.
Такое мнение высказал обозреватель Джон Дэвидсон. По его словам, Зеленский уверен в том, что на выборах президента жители Украины проголосуют за его отставку и за мирное урегулирование конфликта, и поэтому решил не проводить их.

Как отметил эксперт, президент Украины продолжает просить помощи у Запада, уверяя, что благодаря поддержке Киев сможет одержать победу над Россией. При этом Запад не уверен в успехе Украины.

Депутаты Верховной Рады Украины подписали декларацию о запрете проведения выборов в военное время в ноябре прошлого года.

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#украина
#выборы
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Итоги встречи Путина и Си Цзиньпина: какое послание увидел Запад и чем США пригрозили Китаю
Визит Путина в Китай: главные заявления, состав делегации, о чем говорил Си Цзиньпин
16 мая 2024, 19:39

Фото: Официальный сайт Кремля

Президент России Владимир Путин прибыл 15 мая в Китай, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Первый после инаугурации визит Путина в Китай приковал внимание мировых СМИ. О чем договорились высокопоставленные лица государств и что обеспокоило Запад, расскажет редакция «Радио 1».

Путин прибыл в Китай: как встретили президента


Китайская сторона выставила почётный караул и украсила площадь Тяньаньмэнь флагами России и Китая в канун приезда Владимира Путина. Российского лидера также встречали ученики пекинской школы при посольстве России. Русские и китайские дети радостно махали проезжающему кортежу флагами двух стран.

После того, как Владимир Путин поприветствовал председателя КНР, они заслушали гимн России и гимн Китая в исполнении оркестра китайской Народно-освободительной армии. Далее последовал деловой завтрак. В СМИ появилось фото меню, в котором были такие блюда как: утка по-пекински, трепанг с луком-пореем, устрицы в утином бульоне, овощи в соусе, пельмени с креветками и элитная водка.

Как Китай прежде встретил Блинкена


Журналисты ряда стран заметили, что прием российского президента китайской стороной был гораздо торжественнее и теплее, нежели встреча госсекретаря США Энтони Блинкена. Во время визита Блинкена в Пекин не было никаких оркестров и флагов. Гостя встретили скромно, строго, в соответствии с положениями дипломатического протокола.

Кто прибыл в Китай вместе с Путиным


Вместе с Путиным в Пекин прибыл большой десант чиновников. В состав российской делегации вошел практически весь обновленный кабинет министров. В числе участников делегации: первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Дмитрий Чернышенко, Александр Новак, Юрий Трутнев, Татьяна Голикова и Виталий Савельев. А также глава Минфина Антон Силуанов и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Кроме того, в Пекин прибыли: новый министр обороны России Андрей Белоусов, секретарь Совбеза России Сергей Шойгу и глава МИД России Сергей Лавров.

Представители российского бизнеса также вошли в число приглашенных в Пекин гостей. Среди них: президент и председатель правления «Сбера» Герман Греф, уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов, глава Российско-китайского делового совета и владелец Volga Group Геннадий Тимченко, предприниматель Олег Дерипаска.

Китай призвал США прекратить подавлять китайские компании
Китай призвал США прекратить подавлять китайские компании


Визит Путина в Пекин: о чем говорил президент


Во время переговоров с Си Цзиньпином Владимир Путин отметил, что сегодня Россия и Китай сотрудничают друг с другом во многих сферах: в политике, экономике, культуре и т.д. Особенное внимание российский лидер уделил росту экспорта отечественного продовольствия на китайский рынок.

«В целом же, двусторонний товарооборот сельхозпродукции увеличился на 40%, до 9,7 миллиарда долларов. И есть все основания полагать, что этот сегмент торговли будет расширяться и далее», – выразил уверенность Путин.


Путин и Си Цзиньпин: совместное заявление


По итогам переговоров с председателем КНР, было подписано совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Совместная программная речь фиксирует текущие политические позиции двух стран и определяет будущий курс. В соответствии с документом, Москва и Пекин договорились развивать двусторонние отношения и выступают против затягивания и эскалации конфликта на Украине.Отдельно указано, что КНР поддерживает действия России по защите своего суверенитета и территориальной целостности. Обе стороны выступают категорически против вмешательства извне во внутренние дела России.

Владимир Путин выразил председателю КНР слова благодарности за инициативы по мирному урегулированию украинского кризиса. Си Цзиньпин в свою очередь подчеркнул, что положить конец украинскому конфликту можно только за столом переговоров. Он добавил, что Москва и Пекин вместе работают над созданием справедливого мироустройства, который будет основан не на неких западных правилах, а на международном праве.

Также в совместном заявлении КНР и США потребовали от США прекратить военно-биологическую деятельность; осудили инициативы по изъятию активов и имущества иностранных государств; выразили озабоченность деятельностью Японии по сбросу в океан содержащей радионуклиды воды с АЭС «Фукусима-1»; выступили против провокаций США и их союзников в отношении КНДР; выступили против политизации спорта и дискриминации спортсменов по признакам гражданства

В Совфеде оценили итоги переговоров Путина и Си Цзиньпина


Совместное заявление КНР и РФ является прямым вызовом «остаточному гегемонизму Запада». Об этом заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Особую важность сенатор придал глобальной стратегии, которой стороны намерены совместно следовать.

«Это — прямой вызов остаточному гегемонизму Запада. Сама по себе российско-китайская декларация является симптомом затухания гегемонии США и западного альянса», — написал сенатор в своем телеграм-канале.
Китай поддержит мирную конференцию, если её признают и Россия, и Украина
Китай поддержит мирную конференцию, если её признают и Россия, и Украина


Реакция Запада на визит Путина в КНР


Россия и Китай стали ближе после визита Владимира Путина в КНР. Такую оценку визита российского лидера в Пекин дал телеканал Sky News. В эфире телеканала было сказано, что послание Путина и Си Цзиньпина заключается в том, что пришло время для нового глобального порядка, в котором не будет доминировать Запад.

Издание Times of India опубликовало похожий материал, в котором говорится, что визит российского президента в Китай – не просто обычное дипломатическое мероприятие, а стратегическая демонстрация неповиновения давлению Запада.

Журналисты издания Spiegel (Германия) пришли к выводу, что Китай и Россию объединяет неприятие Запада. Кроме того, авторы статьи заявили, что Россия экономически сильно зависит от Китая из-за западных санкций. Так называемые товары двойного назначения, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях, Россия также импортирует в значительной мере из Китая.

Накануне Financial Times и The Wall Street Journal писали, что США намерены пригрозить Китаю и уже разрабатывают санкции против «некоторых китайских банков» вплоть до их изоляции от мировой финансовой системы. Основная претензия со стороны Вашингтона – поддержка России со стороны Китая на фоне СВО.

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