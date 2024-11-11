МИД Украины сообщил об отсутствии у Киева информации о беседе Трампа с Путиным

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Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что украинские власти не были заранее проинформированы о телефонном разговоре между выигравшим президентские выборы в США Дональдом Трампом и российским президентом Владимиром Путиным. Об этом информирует РИА Новости.
В комментарии для агентства Reuters Тихий подчеркнул, что сообщения о том, что Украина была уведомлена о состоявшемся звонке, не соответствуют действительности.
Ранее газета Washington Post, ссылаясь на свои источники, сообщила, что Дональд Трамп в четверг провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого он выразил желание продолжить диалог для обсуждения быстрого разрешения конфликта на Украине. В статье также утверждалось, что украинское правительство якобы было уведомлено о звонке и не возражало против общения двух политиков.
Напомним, что 5 ноября прошли выборы президента США, где Демократическую партию представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
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«Соответственно, Украина не могла поддержать проведение звонка или возразить против него», — пояснил он.
Ранее газета Washington Post, ссылаясь на свои источники, сообщила, что Дональд Трамп в четверг провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого он выразил желание продолжить диалог для обсуждения быстрого разрешения конфликта на Украине. В статье также утверждалось, что украинское правительство якобы было уведомлено о звонке и не возражало против общения двух политиков.
Напомним, что 5 ноября прошли выборы президента США, где Демократическую партию представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
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Дарья Осипова