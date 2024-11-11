МИД Украины сообщил об отсутствии у Киева информации о беседе Трампа с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц иронично заявил, что ему «делает честь» резкое высказывание американского миллиардера Илона Маска про «Олафа-глупца», которым тот отреагировал на распад в ФРГ правящей коалиции. Об этом он сказал во время интервью телеканалу ARD. По его словам, ему нет интереса комментировать технологических миллиардеров.