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Маск встретилися с командой, занимающейся переходом власти в США

ABC News: Маск встретилися с командой, занимающейся переходом власти в США
Фото: istockphoto/rarrarorro

Фото: istockphoto/rarrarorro

Американский предприниматель Илон Маск и политик Роберт Кеннеди-младший приняли участие в встречах с высокопоставленными чиновниками, занимающимися переходом власти от нынешней администрации к следующей. Об этом сообщает телеканал ABC News, ссылаясь на свои источники.


«Маск и Кеннеди приняли участие во встречах с высокопоставленными чиновниками, занимающимися вопросами перехода, в (резиденции Трампа) Мар-а-Лаго на фоне подготовки Трампа к созданию своего кабинета», — отмечается в сообщении телеканала.

Ранее Дональд Трамп, объявивший о своей победе на выборах президента США, выразил намерение назначить своих ближайших соратников – миллиардера Илона Маска и политика Роберта Кеннеди-младшего – на «влиятельные посты» в своей будущей администрации, если он будет переизбран.

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Напомним, что выборы президента США состоялись 5 ноября, где Демократическую партию представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую – экс-президент Дональд Трамп.

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#выборы
#сша
В Госдуме разрабатывают законопроект против иноагентов и негативно настроенных релокантов
Володин: В ГД разрабатывают законопроект против иноагентов и релокантов
07 ноября 2024, 08:40

Депутат Госдумы Вячеслав Володин (Фото: сайт Кремля)

Депутат Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в ГД была начата работа над законопроектом, касающимся иноагентов и лиц, покинувших страну, но продолжающих высказываться негативно о России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Ожидается, что обсуждение документа начнется уже на следующей неделе. По его словам, ранее проведенный опрос показал, что 93% участников поддерживают введение законодательного запрета на выплаты иноагентам по авторским и смежным правам.

Он отметил, что новый законопроект предполагает создание особого порядка для выплаты средств, которые иноагенты получают от использования результатов интеллектуальной деятельности.

В перечень объектов, на которые будет распространяться новый порядок, входят:

  • произведения науки, литературы и искусства;
  • исполнения и фонограммы;
  • сообщения в радио- или телеэфирах;
  • изобретения и товарные знаки.

По новому закону любые доходы от творческой деятельности иноагентов будут зачисляться на специальный рублёвый счёт, открытие которого станет обязательным. Володин добавил, что получение денежных средств другими способами будет запрещено.

«Те, кто разрушает Россию, оскорбляя её граждан, участников специальной военной операции, не должны обогащаться за счёт нашей страны», — отметил депутат.

Кроме того, рассматриваются меры против лиц, не относящихся к иноагентам, но уехавших за границу и высказывающихся негативно о России. Законопроект может предусматривать ограничения на обогащение таких лиц за счет движимого и недвижимого имущества, находящегося на территории России, а также от продажи этого имущества.

Ранее стало известно, что ГД в ближайшее время рассмотрит законопроект, запрещающий продавать детям зажигалки, баллончики для их заправки и иные потенциально опасные газосодержащие товары бытового назначения. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#россия
#иноагенты
#вячеслав володин
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В России допустили радикальный ход Байдена
Яковенко: теперь Байден может пойти на резкое обострение с РФ
07 ноября 2024, 06:19

Джо Байден (Фото: РИА Новости / Стрингер)

Президент США Джо Байден до окончания срока полномойи может решиться на резкие действия, в том числе по отношению к Российскйо Федерации. Такое заявление дселал заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», член научного совета при Совете Безопасности РФ Александр Яковенко в разговоре с РИА Новости.
Собеседник издания напомнил, что в 2016 году, находясь в положении «хромой утки», Барак Обама пошёл на резкое обострение с Россией и выдворил 35 российских дипломатов.

«Того же можно ожидать и сейчас, особенно на Украине», — заявил Яковенко.
Он добавил, что Дональд Трамп может начать обсжудать вопросы внешней политики до инаугурации, при этом российской стороне нужны не обещания, а твердые юридически обязывающие гарантии безопасности со стороны Запада.

Эксперт отметил, что РФ не нужно перемирие на Украине, а нужен полноценный мир с международно признанными границами и комплексной санацией Киева на путях демилитаризации, денацификации и федерализации.

Ранее американист объяснил, из-за чего Трамп может лишиться должности президента. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#мир
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Байден впервые прокомментировал поражение Харрис на выборах
Байден: Харрис проиграла, но она вступила в гонку в чрезвычайных обстоятельствах
07 ноября 2024, 04:45

Камала Харрис, Джо Байден (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Вице-президент США Камала Харрис, проигравшая выборы Дональду Трампу, вступила в президентскую гонку в чрезвычайных обстоятельствах как кандидат от Демократической партии. Об этом заявил действующий президент США Джо Байден в своем первом обращении после выборов.
Он отметил, что Харрис возглавила историческую кампанию, показав, чего можно достичь, и заверил, что она продолжит с решимостью и радостью политическую борьбу.

После поражения Харрис выступила перед сторонниками, признав победу Трампа и подтвердив намерение продолжать политическую деятельность ради «будущего и идеалов» США.

Выборы прошли 5 ноября, на которых Трамп, представляющий Республиканскую партию, получил 277 голосов выборщиков, обеспечив себе победу. Спикер палаты представителей Майк Джонсон назвал его избранным президентом.

Сам Трамп, выступая перед сторонниками во Флориде, назвал свою победу на выборах триумфом.

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#выборы
#сша
#президент
#джо камала харрис
#дональд трамп
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«Без компромиссов»: Экс- президент Украины о «красных линиях» для Трампа и Зеленского
Порошенко указал Трампу и Зеленскому на 5 «красных линий» для решения украинского вопроса
07 ноября 2024, 04:02

Петр Порошенко (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал Владимира Зеленского и победившего на выборах в США Дональда Трампа соблюдать 5 «красных линий».
Об этом он написал в своем Telegram-канале, заявив, что эти «красные линии» касаются не только Украины, но и всего свободного мира.

Порошенко подчеркнул, что Украина не должна идти на компромиссы по вопросам территорий и отмены санкций против России. Он также призвал не допускать ограничения украинской армии и отметил важность убедить Трампа в необходимости вступления Украины в НАТО.

«Нам надо убедить президента Трампа в том, что никакой другой альтернативы прекращения войны, о которой он говорит, не может произойти без членства Украины в НАТО», — гласит один из пунктов Порошенко.
Выборы президента США прошли 5 ноября, и Дональд Трамп, представляющий республиканцев, был объявлен победителем. Это вызвало волну обсуждений по поводу возможного урегулирования конфликта на Украине.

Трамп ранее утверждал, что, будучи президентом, смог бы завершить конфликт за сутки.

Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал этот конфликт слишком сложным для столь быстрого решения.

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#сша
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#президент
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#ограничения
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#нато
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Зеленский обсудил с Трампом мир и сотрудничество после выборов
Зеленский провел «чудесную» беседу с Трампом о будущем сотрудничестве
07 ноября 2024, 02:48

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на выборах и обсудил с ним перспективы дальнейшего сотрудничества.
В своем Telegram-канале Зеленский назвал победу Трампа «исторической и убедительной», а саму беседу с новым президентом — «чудесной».

Зеленский отметил, что они договорились о тесном диалоге и укреплении сотрудничества, подчеркнув важность «сильного и твердого лидерства США» для достижения мира.

Украинский президент выразил признательность Трампу за приверженность подходу «мир через силу». Такой подход, по мнению Зеленского, может приблизить справедливое разрешение конфликта в Украине.

Также победу Трампа приветствовал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В своем сообщении в Facebook он выразил уверенность в республиканце, к которому присоединились лидеры Украины, Франции, Израиля, а также генсек НАТО и глава Еврокомиссии.

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МИД России высмеял выступление Харрис после проигрыша на выборах
Захарова: Харрис признала поражение с экрана телесуфлера
07 ноября 2024, 02:07

Камала Харрис (Фото: официальный сайт Белого дома)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала выступление Камалы Харрис после ее поражения на выборах, написав об этом в своем Telegram-канале.
Захарова отметила, что Харрис произнесла прощальную речь, читая с экрана телесуфлера.

В своем обращении к сторонникам, состоявшемся в ночь на 7 ноября, Харрис признала победу Дональда Трампа и заверила, что передача власти пройдет мирно.

«Мы обязаны признать результаты этих выборов. Ранее сегодня я поговорила с избранным президентом Трампом и поздравила его с победой», — уточнила Харрис.
Она также поблагодарила сторонников за поддержку и заявила, что гордится своей президентской кампанией, несмотря на нежелательный исход выборов.

Харрис добавила, что признает поражение в выборах, но не в «борьбе за будущее и идеалы Америки».

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#дональд трамп
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Харрис: я признаю поражение на выборах, но не в борьбе за идеалы США
07 ноября 2024, 01:58

Камала Харрис (Фото: РИА Новости / Стрингер)

Кандидат в президенты Соединённых Штатов от Демократической партии Камала Харрис в ходе выступления перед сторонниками в Вашингтоне заявила, что признает поражения на выборах, но не признает проигрыш в борьбе за свободу и идеалы Америки.
Как отметила Харрис, «в нашей стране мы храним верность не президенту или партии, а конституции, совести и Господу».

«Моя верность принадлежит всем трем, поэтому хотя я говорю здесь, что признаю поражение на выборах, я не признаю поражение в борьбе, подпитывающей эту кампанию», — добавила политик.
Харрис также пообещала Трампу мирную передачу власти. После речи Харрис официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла её выступление. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Выборы президента США прошли 5 ноября. Республиканец Дональд Трамп примерно в 2 часа ночи по времени Вашингтона (10:00 по Москве) был объявлен победителем выборов президента Америки. Инаугурация нового американского президента состоится 20 января 2025 года.

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#камала харрис
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Трамп победил: Байден и Харрис поздравили нового президента
Байден поздравил Трампа и пригласил в Белый дом для передачи полномочий
07 ноября 2024, 01:41

Джо Байден (Фото: сайт Кремля)

Президент США Джо Байден поздравил Дональда Трампа с победой на выборах, сообщило агентство Associated Press. Байден также пригласил Трампа в Белый дом для обсуждения передачи власти.
Ранее поздравление Трампу передала его соперница на выборах, Камала Харрис. Их разговор длился несколько минут. Источник AP сообщил, Харрис подчеркнула важность мирного транзита власти.

Ожидается, что Байден выступит с обращением к населению в четверг, а Харрис также намерена обратиться к своим сторонникам в ближайшие часы.

На прошедших выборах Трамп получил свыше 270 голосов выборщиков, необходимых для победы, в то время как у Харрис менее 230 голосов. Окончательное утверждение результатов голосования состоится 17 декабря, а инаугурация — 20 января 2025 года.

Поздравления новому президенту уже направили бывший президент США Джордж Буш-младший, Александр Лукашенко, Эммануэль Макрон, Антониу Гуттериш и Джефф Безос.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что поздравления от Владимира Путина не планируются, отметив, что текущие отношения между Россией и США находятся на исторически низком уровне.

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#сша
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#дональд трамп
#дмитрий песков
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Правящая коалиция в Германии прекратила работу
Вице-канцлер Германии Хабек объявил о распаде коалиции «Светофор»
07 ноября 2024, 00:40

Фото: iStock/macky_ch

Вице-канцлер Германии и министр экономики и защиты климата Роберт Хабек, представляющий партию «Зеленых», заявил о распаде правящей коалиции, известной как «Светофор» из-за цветовой символики партий.
В коалицию входили Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «Зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП).

«Это особенный день, завершающийся распадом правительства «Светофора». Мы теперь быстро откроем путь для упорядоченного проведения новых выборов», — отметил Хабек в беседе с журналистами в Берлине.
Он подчеркнул, что новый путь для упорядоченного проведения выборов позволит стране перейти к следующему политическому этапу.

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#выборы
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