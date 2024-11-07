Маск встретилися с командой, занимающейся переходом власти в США

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Американский предприниматель Илон Маск и политик Роберт Кеннеди-младший приняли участие в встречах с высокопоставленными чиновниками, занимающимися переходом власти от нынешней администрации к следующей. Об этом сообщает телеканал ABC News, ссылаясь на свои источники.
«Маск и Кеннеди приняли участие во встречах с высокопоставленными чиновниками, занимающимися вопросами перехода, в (резиденции Трампа) Мар-а-Лаго на фоне подготовки Трампа к созданию своего кабинета», — отмечается в сообщении телеканала.
Ранее Дональд Трамп, объявивший о своей победе на выборах президента США, выразил намерение назначить своих ближайших соратников – миллиардера Илона Маска и политика Роберта Кеннеди-младшего – на «влиятельные посты» в своей будущей администрации, если он будет переизбран.
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Напомним, что выборы президента США состоялись 5 ноября, где Демократическую партию представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую – экс-президент Дональд Трамп.
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