МИД Венгрии обвинил США во вмешательстве в выборы

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Соединенные Штаты пытались повлиять на исход парламентских выборов в Венгрии в 2022 году. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
«Во время нашей избирательной кампании в 2022 году были предприняты очень серьезные попытки вмешательства в наши выборы. С другой стороны океана – очень-очень сильно, скажем так», – заявил дипломат.
Сийярто обвинил Вашингтон в том, что тот тратит миллионы долларов на поддержку венгерской оппозиции и оппозиционных СМИ, добавив, что это «все еще продолжается». Министр подчеркнул, что «в конце концов, главное – это воля народа», и напомнил, что оппозиция проиграла эти выборы с 35% голосов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал обвинения во вмешательстве в выборы в Великобритании.
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