Первый премьер постсоветской Украины Витольд Фокин умер на 93-м году жизни

Слева направо: Валерий Муравский и Витольд Фокин (Фото: РИА Новости/Борис Приходько)
На 93-м году жизни скончался первый премьер постсоветской Украины Витольд Фокин. Об этом пишут украинские СМИ, ссылаясь на внучку политика Марию Фокину.
«Умер первый премьер-министр Украины Витольд Фокин. Ему было 92 года», — сказано в публикации.Фокин родился 25 октября 1932 года в Запорожской области. Работал в Госплане УССР, на шахтах Донбасса. Вместе с первым президентом Украины подписывал Беловежское соглашение в 1991 году о прекращении СССР. В 2020 году был заместителем украинского представителя в контактной группе по урегулированию.
Ранее сообщалось о смерти духовника патриарха Кирилла, старца Илия на 94-м году жизни.
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