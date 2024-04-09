МИД заявил о готовности России обсудить серьезные предложения по Украине

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Россия готова обсуждать действительно серьезные предложения по Украине. Об этом заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в беседе с информагенством ТАСС.
«Мы открыты к диалогу и готовы обсуждать действительно серьезные предложения, основанные на современных реалиях и учете наших законных интересов», — сказал Полищук.Он отметил, что Украина и западные государства продолжают готовить «мирную конференцию» в Швейцарии. Дипломат напомнил, что российская сторона неоднократно говорила, что не будет принимать участие в подобных встречах и обсуждать заведомо провальную «формулу Зеленского» ни полностью, ни частично.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала мировое сообщество отреагировать на акт ядерного терроризма Киева. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак