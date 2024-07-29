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В штабе Мадуро заявили о победе на выборах президента

29 июля 2024, 04:41
Фото: istockphoto / bizoo_n

Фото: istockphoto / bizoo_n

Штаб кандидата в президенты Венесуэлы и действующего президента Николаса Мадуро объявил о его победе на выборах, передает РИА Новости.
«Мы благодарим вас. Мы не можем озвучить результат, но можем показать вам свои лица. Это была победа для всех. Это была победа, которая поможет нам построить будущее», – заявил глава штаба и спикер парламента Хорхе Родригес.

Он также попросил дождаться официальных цифр Национального избирательного совета CNE, «поскольку мы уважаем законы нашей страны и конституцию».



В июне президент Мадуро обвинил оппозиционные партии Эдмундо Гонсалеса и Энрике Маркеса в подготовке переворота, поскольку они не подписали соглашение об отказе от насилия и признании официальных результатов выборов в Венесуэле.

В президентских выборах, состоявшихся в Венесуэле в воскресенье 28 июля, участвовали 10 кандидатов, включая президента Николаса Мадуро, находящегося у власти с 2013 года, и главного кандидата от оппозиции Эдмундо Гонсалеса Уррутиа.

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#венесуэла
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#президент
Кабмин Японии призвал граждан отказаться от поездок в Россию
29 июля 2024, 09:47

Фото: istockphoto / blew_i

На пресс-конференции генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси призвал граждан отказаться от поездок в Россию. Это заявление было сделано в связи с визитом японского депутата Мунэо Судзуки в Москву, сообщили в РИА Новости.
«Правительство не может комментировать цели и даты визита Судзуки в Россию, но поскольку Россия была отнесена к странам с третьим уровнем опасности, он призвал граждан не ездить туда», — подчеркнул генсек.

Также Хаяси заявил, что Япония продолжит свою политику в отношении России, которая выражается в применении санкций из-за ситуации в Украине.

Депутат верхней палаты парламента Мунэо Судзуки отправился в Москву с визитом в воскресенье. Он пробудет в России до 31 июля и планирует встретиться с представителями МИД России и Росрыболовства.

Судзуки, известный политик с более чем 40-летним стажем, активно способствовал развитию отношений с Россией. При покойном премьер-министре Синдзо Абэ он часто консультировал его.

Осенью прошлого года на фоне скандала, вызванного его визитом в Россию, Судзуки вышел из Партии обновления Японии.

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Милей: Аргентина не признает победу Мадуро на выборах президента Венесуэлы
29 июля 2024, 09:01

Фото: istockphoto/bizoo_n

Аргентина не признает победу Николаса Мадуро на выборах президента Венесуэлы. Об этом заявил глава аргентинского государства Хавьер Милей.
В своей социальной сети X он назвал президентские выборы в Венесуэле мошенничеством, а также выразил надежду, что Вооружённые силы страны «защитят демократию и подлинную волю народа». Милей также заявил, что имеет данные о фактической победе оппозиции. Официальная информация по итогам подсчёта голосов на президентских выборах в Венесуэле пока обнародованы не были.

Ранее правительство Венесуэлы заявило о попытках вмешательства в выборы ряда иностранных государств и политиков. Это связано с требованием некоторых южноамериканских государств сделать подсчёт голосов прозрачным и провести его под контролем иностранных наблюдателей.

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#аргентина
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Депутат парламента Японии Судзуки отправился с визитом в Россию
29 июля 2024, 08:36

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки направился с визитом в Россию. Он уже прибыл в Москву в субботу, 27 июля, и пробудет в РФ до 1 августа.
Об этом сообщила японская газета «Хоккайдо». В публикации указано, что парламентарий планирует встретиться с представителями российского министерства иностранных дел и Росрыболовства.

Это уже второй визит депутата в Россию после начала спецоперации. Его предыдущая поездка в РФ в октябре 2023 года вызвала возмущённую реакцию официальных кругов Японии, а сам Судзуки был вынужден покинуть политическую партию, в которой тогда состоял.

Муэно Судзуки — влиятельный японский политик с 40-летним стажем, последовательно выступающий за подписание договора и развитие двусторонних отношений с Россией. Он был консультантом ныне покойного бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, при котором российско-японские контакты активно развивались.

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Власти Венесуэлы заявили о вмешательстве ряда стран в президентские выборы
29 июля 2024, 08:16

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Некоторые страны позволили себе вмешательство в процесс выборов президента в Венесуэле. Однако народ страны имеет право на самоопределение, закреплённое Конституцией.
Об этом говорится в специальном сообщении, выпущенном правительством Венесуэлы. Там содержится предупреждение о вмешательстве ряда государств в избирательный процесс и право на суверенитет страны. Накануне, 28 июля, Аргентина, Коста-Рика, Эквадор, Панама, Парагвай, Перу и Уругвай выпустили заявление, в котором потребовали прозрачного подсчёта голосов под контролем международных наблюдателей.

По мнению венесуэльского правительства, такое заявление, а также слова некоторых политиков правого толка из ряда стран направлены на искажение права народа на свободный выбор. Власти подчеркнули, что люди делали свой выбор во время голосования свободно и законно.

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Глава МИД Израиля Кац сравнил президента Турции Эрдогана с Саддамом Хусейном
29 июля 2024, 07:32

Фото: сайт Кремля

МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может повторить судьбу Саддам Хусейна в случае вторжения его страны в Израиль. Об этом информирует издание Times of Israel.
До этого Эрдоган сказал, что страна может ввести войска в Израиль, так же, как когда-то в Ливию и Карабах.

«Эрдоган следует по пути Саддама Хусейна и угрожает атаковать Израиль. Ему следует вспомнить, что там произошло и чем все это кончилось», — отреагировал на заявление президента Турции МИД Израиля.

Напомним, 30 декабря 2006 года, Ирак проснулся в новой эпохе: бывшего президента Саддама Хусейна казнили по обвинению в многочисленных преступлениях против человечности, в том числе геноциде курдов и массовом убийстве шиитов. Казнь состоялась рано утром до начала праздника Курбан-байрам (Дня жертвоприношения). Бывший президент Ирака похоронен в своей родной деревне Ауджа в окрестностях Тикрита.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ударил по лицу ребенка, который не поцеловал ему руку при встрече. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В США высказались о восстановлении Украины
NI: США не планируют платить за восстановление Украины
29 июля 2024, 06:44

Фото: iStock/rarrarorro

США, скорее всего, не будут платить за восстановление Украины, заявил аналитик Центра свободы Маргарет Тэтчер Макс Приморак в материале для National Interest (NI).
оН напомнил, что США уже потратили 175 миллиардов долларов на военную помощь Украине. В связи с этим Приморак подчеркнул, что Вашингтон сначала потребует погашения старых долгов, а затем выделит новый транш.

Ранее бывший госсекретарь США Майк Помпео в своей колонке в Wall Street Journal написал, что кандидат в президенты Дональд Трамп может предоставить Киеву оружие по программе ленд-лиза, чтобы нанести военное поражение России.

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#помощь
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Израиль нанес удары по 15 населенным пунктам Ливана
«Аль-Манар»: Израиль обстрелял 15 населенных пунктов Ливана
29 июля 2024, 05:06

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Израиль обстрелял территорию Ливана, под удар попали 15 поселений, передает телеканал «Аль-Манар».
Отмечается, что Израиль нанес удары по Тарии, Хияму, Кфар-Киле, Мейс аль-Джабалю, Маркабе, Бурдж-эш-Шамали, Аль-Аббасии, Тайру, Харфе, Ан-Накуре и Шихин, а также поселениям Айта аш-Шаб, Ярун, Рамию и Айтарун. Остальные детали на данный момент не сообщаются.

Ранее министр иностранных дел Израиля Кац заявил, что Израиль близок к полномасштабной войне с Ливаном и «Хезболлой». Он подчеркнул, что ракетные обстрелы Голанских высот «пересекают все красные линии».

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#ракетный удар
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Польша предложила Венгрии покинуть ЕС и НАТО
29 июля 2024, 03:11

Фото: iStock/rarrarorro

Заместитель главы Министерства иностранных дел Польши Теофил Бартошевский предложил Венгрии покинуть ЕС и НАТО. Об этом сообщило польское агентство Polska Agencja Prasowa.
Таким образом дипломат отреагировал на заявление премьер-министра Венгрии Орбана о том, что в случае победы республиканского кандидата в президенты США Дональда Трампа ЕС придется нести ответственность за поддержку войны в Украине.

«Я не очень понимаю, почему Венгрия хочет оставаться членом организаций, которые ей так не нравятся и якобы плохо к ней относятся. Это, безусловно, антиевропейская, антиукраинская, антипольская политика Венгрии», – подчеркнул Бартошевский.

Напомним, Венгрия является главным противником поставок оружия в Украину и блокирует любые попытки получить влияние. Глава европейской дипломатии Жозеп Борель назвал поведение Будапешта позорным и призвал к обсуждению того, «что делать с венгерским председательством в Совете ЕС в ближайшие месяцы».

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В Британии завили о неизбежном поражении Украины
Меркурис: украинские власти осознают неизбежность поражения в конфликте
29 июля 2024, 02:27

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube заявил, что поражение Украины неизбежно.
Он отметил, что, по словам источника в Киеве, «украинцы умом понимают, что проиграют, но эмоционально они не в состоянии с этим смириться».

Аналитик считает, что украинские власти ведут себя все более противоречиво и запутанно. По его словам, различные ведомства внутри украинского правительства начали действовать независимо друг от друга.

Ранее Меркурис заявил, что мирные переговоры по Украине могут начаться в течение нескольких месяцев.

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#всу
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