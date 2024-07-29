В штабе Мадуро заявили о победе на выборах президента

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Штаб кандидата в президенты Венесуэлы и действующего президента Николаса Мадуро объявил о его победе на выборах, передает РИА Новости.
«Мы благодарим вас. Мы не можем озвучить результат, но можем показать вам свои лица. Это была победа для всех. Это была победа, которая поможет нам построить будущее», – заявил глава штаба и спикер парламента Хорхе Родригес.
Он также попросил дождаться официальных цифр Национального избирательного совета CNE, «поскольку мы уважаем законы нашей страны и конституцию».
В июне президент Мадуро обвинил оппозиционные партии Эдмундо Гонсалеса и Энрике Маркеса в подготовке переворота, поскольку они не подписали соглашение об отказе от насилия и признании официальных результатов выборов в Венесуэле.
В президентских выборах, состоявшихся в Венесуэле в воскресенье 28 июля, участвовали 10 кандидатов, включая президента Николаса Мадуро, находящегося у власти с 2013 года, и главного кандидата от оппозиции Эдмундо Гонсалеса Уррутиа.
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Александр Климов