Миллиардер Варданян ответил Пашиняну о целях «командировки» в Карабах

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Находящийся в заключении в Азербайджане миллиардер и экс-госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян заявил, что все его действия были «продиктованы заботой о судьбе Арцаха и его народа». Так он ответил на вопросы премьер-министра Армении Никола Пашиняна в ходе пресс-конференции, передает РБК.
Ранее Пашинян задался вопросами о том, почему Варданян отказался от гражданства РФ, кто ему это посоветовал и с какой целью его командировали в Нагорный Карабах. На что Варданян ответил, что «каждый человек думает о действиях другого, исходя из моделей и принципов собственной жизни».
По словам миллиардера, все эти вопросы премьер Армении мог задать во время их последней встречи осенью 2022 года.
Напомним, по итогам 2021 года Варданян занимал 116 позицию в рейтинге богатейших российских миллиардеров. Осенью 2022 года он отказался от гражданства РФ, уехал в Нагорный Карабах и возглавил правительство в регионе.
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По словам миллиардера, все эти вопросы премьер Армении мог задать во время их последней встречи осенью 2022 года.
Напомним, по итогам 2021 года Варданян занимал 116 позицию в рейтинге богатейших российских миллиардеров. Осенью 2022 года он отказался от гражданства РФ, уехал в Нагорный Карабах и возглавил правительство в регионе.
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Екатерина Коршунова