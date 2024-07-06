Решение старой проблемы: что известно о приказе министра обороны РФ Белоусова

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Министр обороны России Андрей Белоусов своим приказом отменил требования к сроку носки формы в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщил заместитель главы Минобороны Юнус-Бек Евкуров. Когда теперь бойцам будут выдавать новую одежду и какие еще проблемы обнаружили в обмундировании, читайте в материале «Радио 1».
Бойцы будут менять обмундирование сразу после износа
Российский бойцы будут менять обмундирование сразу после того, как их оно испортится, не дожидаясь предписанных сроков, отметил замминистра.
«Приказом министра обороны определено, что никаких сроков носки здесь нет. Вышла из строя одежда после штурмовых действий – сразу это выдается, все на месте есть», – подчеркнул Евкуров.
Также он добавил, что в пунктах постоянной дислокации в соответствии с нормативами действует определенный срок ношения обмундирования, но в настоящее время он в зоне специальной военной операции отсутствует.
Евкуров: приказ министра обороны России отменил сроки ношения формы в зоне СВО
Форма соответствует требованиям
Во время поездки в войска Московского военного округа Евкуров посетил полигон, где проходят подготовку военнослужащие-контрактники.
«Обмундирование соответствует требованиям для выполнения всего спектра задач. В зону СВО они отправляются только после полного прохождения подготовки на полигонах и получения новых комплектов обмундирования», – отметил чиновник во время посещения.
Также он добавил, что занятия с бойцами проводят опытные инструкторы, побывавшие в зоне проведения спецоперации, а учебно-материальная база полигона активно расширяется и обновляется. Кроме того, он отдал должное подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
В России неоднократно акцентировали внимание на проблемы обмундирования солдат
В июне заместитель главы комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений генерал-полковник Владимир Шаманов раскритиковал генералов Министерства обороны за экипировку бойцов. Он отметил, что военные были вынуждены покупать необходимые им вещи в связи с низким качеством того, что им выдавали, а армия выглядит как партизанский отряд.
Бывший премьер-министр России Сергей Степашин раскрыл расхода участников специальной военной операции (СВО) на Украине на обмундирование. По его словам, на эти цели тратится половина зарплат военнослужащих.
«Побираются подчас наши военнослужащие. (...) Эти зарплаты, которые мы им дали, половина забирается на обмундирование, на все остальное. Это правда. В отпуск солдатики и офицеры едут за свой счет», – заявил Степашин.
Тема обмундирования для участников СВО поднимался неоднократно. В октябре 2022 года депутат Государственной думы Андрей Колесник предложил выдачу мобилизованным россиянам ватников.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов о проблемах с обмундированием, признал их наличие и подчеркнул, что принятые меры по их решению будут иметь положительные результаты.
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Александр Климов