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Решение старой проблемы: что известно о приказе министра обороны РФ Белоусова

06 июля 2024, 05:00
Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Министр обороны России Андрей Белоусов своим приказом отменил требования к сроку носки формы в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщил заместитель главы Минобороны Юнус-Бек Евкуров. Когда теперь бойцам будут выдавать новую одежду и какие еще проблемы обнаружили в обмундировании, читайте в ​материале «Радио 1».

Бойцы будут менять обмундирование сразу после износа


Российский бойцы будут менять обмундирование сразу после того, как их оно испортится, не дожидаясь предписанных сроков, отметил замминистра.



«Приказом министра обороны определено, что никаких сроков носки здесь нет. Вышла из строя одежда после штурмовых действий – сразу это выдается, все на месте есть», – подчеркнул Евкуров.

Также он добавил, что в пунктах постоянной дислокации в соответствии с нормативами действует определенный срок ношения обмундирования, но в настоящее время он в зоне специальной военной операции отсутствует.

Евкуров: приказ министра обороны России отменил сроки ношения формы в зоне СВО
Евкуров: приказ министра обороны России отменил сроки ношения формы в зоне СВО

Форма соответствует требованиям


Во время поездки в войска Московского военного округа Евкуров посетил полигон, где проходят подготовку военнослужащие-контрактники.

«Обмундирование соответствует требованиям для выполнения всего спектра задач. В зону СВО они отправляются только после полного прохождения подготовки на полигонах и получения новых комплектов обмундирования», – отметил чиновник во время посещения.

Также он добавил, что занятия с бойцами проводят опытные инструкторы, побывавшие в зоне проведения спецоперации, а учебно-материальная база полигона активно расширяется и обновляется. Кроме того, он отдал должное подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В России неоднократно акцентировали внимание на проблемы обмундирования солдат


В июне заместитель главы комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений генерал-полковник Владимир Шаманов раскритиковал генералов Министерства обороны за экипировку бойцов. Он отметил, что военные были вынуждены покупать необходимые им вещи в связи с низким качеством того, что им выдавали, а армия выглядит как партизанский отряд.

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин раскрыл расхода участников специальной военной операции (СВО) на Украине на обмундирование. По его словам, на эти цели тратится половина зарплат военнослужащих.

«Побираются подчас наши военнослужащие. (...) Эти зарплаты, которые мы им дали, половина забирается на обмундирование, на все остальное. Это правда. В отпуск солдатики и офицеры едут за свой счет», – заявил Степашин.

Тема обмундирования для участников СВО поднимался неоднократно. В октябре 2022 года депутат Государственной думы Андрей Колесник предложил выдачу мобилизованным россиянам ватников.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов о проблемах с обмундированием, признал их наличие и подчеркнул, что принятые меры по их решению будут иметь положительные результаты.

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В США заявили об угрозах расправой Зеленскому в случае переговоров с Россией
«Азов»* угрожает убийством Зеленскому в случае мира с РФ – экс-разведчик Риттер
06 июля 2024, 04:24

Бывший офицер разведки США Скотт Риттер заявил в эфире YouTube-канале Dialogue, что «Азов»* пригрозила убить президента Украины Владимира Зеленского, если он согласится на мирные переговоры с Россией.
«Начштаба "Азова", он сказал Зеленскому: "Даже не думай о мирном договоре. Это будет твой конец"», – заявил эксперт.

Риттер добавил, что бригада в очередной раз сделала то, что делала всегда – пригрозила украинскому лидеру, если он «выберет что-то другое, кроме Вальхаллы». Экс-разведчик подчеркнул, что «нацисты контролируют Украину до самого конца», и сказал, что служат удобным инструментов для США, желающим контролировать Киев и подталкивать его к продолжению конфликта с Россией.

Он уточнил, что, хотя ранее Вашингтон, по крайней мере, делал вид, что считает такие формирования «худшими из худших», теперь это не проблема, потому что Соединенные Штаты стремятся свести счеты с Москвой.

Ранее американская журналистка Ким Иверсен заявила, что бригада «Азов»* фактически осуществила военный переворот на Украине и запугала президента страны Владимира Зеленского.

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* организация признана террористической и запрещена в РФ
#сша
#украина
#россия
#переговоры
#владимир зеленский
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Масуд Пезешкиан вышел в лидеры во втором туре выборов в Иране
Tasnim: реформатор Масуд Пезешкиан лидирует во втором туре выборов в Иране
06 июля 2024, 04:07

Фото: istock / Rainer Puster

На выборах во втором туре в Иране лидирует реформист Масуд Пезешкиан, передает Telegram-канал издания Tasnim.
По данным журналистов, первые результаты подсчета голосов (в настоящее время – 2 547 381 голос) второго тура президентских выборов говорят о лидерстве Пезешкиана. За него было отдано 1 263 874 голоса. Его оппонент, консерватор Саид Джалили, получил 1 244 640 голосов.

Ранее в стране подошел к концу второй тур президентских выборов и начался подсчет голосов. Выборы были назначены после смерти президента Эбрахима Раиси в авиакатастрофе.

Первый тур выборов главы государства не выявил победителя.

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#иран
#выборы
#президент
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Байден рассказал об успехах на посту президента
Байден: мне удалось «остановить» Путина и расширить НАТО
06 июля 2024, 04:01

Фото: сайт Белого дома

Президент США Джо Байден в интервью ABC заявил, что благодаря его деятельности удалость «остановить» российского лидера Владимира Путина и расширить НАТО.
Тем самым политик перечислил якобы свои успехи на посту президента в ответ на вопрос журналиста о том, в состоянии ли Байден эффективно руководить страной в ближайшие четыре года.

«Я парень, который сплотил НАТО, никто не думал, что я в состоянии его расширить. Я парень, который остановил Путина», – подчеркнул Байден.

4 июля Джо Байден признал свою неудачу в дебатах, отметив, что совершил ошибку и «облажался».

Ранее сообщалось, что после неудачного выступления Джо Байдена на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом Демократическая партия США начала искать кандидата на его замену.

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#джозеф байден
#сша
#президент
#выборы
#дональд трамп
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В Госдуме рассказали о мошеннических колл-центрах на Украине
Депутат Немкин: на Украине функционируют тысячи колл-центров мошенников
06 июля 2024, 03:27

Фото: IStock/Diy13

В Украине насчитывается более тысячи мошеннических колл-центров, которые атакуют россиян, передает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Государственной Думы по информационной политике Антон Немкин.
По его словам, Москва не может повлиять на их закрытие, потому что данные организации находятся под юрисдикцией других государств.

«Каждый день из каждого такого "офиса" совершается в среднем до десяти тысяч звонков, а планы "заработка" превышают сотни тысяч долларов. Притом появились такие "колл-центры" далеко не в последние годы», – рассказал депутат.

Немкин добавил, что один из старейших колл-центров, который работал несколько десятилетий, был расположен в Бердянске Запорожской области. В 2022 году сотрудники Росгвардии обнаружили там пустое помещение с компьютерным оборудованием. Анализ хранящейся информации позволил выяснить структуру организации, каналы, сценами разговоров и технологии получения данных о россиянах.

Депутат добавил, что от деятельности телефонных мошенников также страдают жители Казахстана, Польши, Чехии, Латвии и англоговорящих стран. В настоящее время в России формируется ряд мер по пресечению противоправных действий.

Ранее ФСБ потребовала от операторов связи ввести ограничения на предоставление услуг IP-телефонии для борьбы с мошенниками.

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#москва
#казахстан
#польша
#чехия
#латвия
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Байден раскрыл виновного в своем провале на дебатах
Байден заявил о своей вине в провале на дебатах с Трампом
06 июля 2024, 02:18

kremlin

Президент США Джо Байден высказался о свое неудачном выступлении в рамках предвыборных дебатов с кандидатом в президенты Дональдом Трампом.
По словам американского лидера, вину за свой провал он возлагает на себя.

4 июля Джо Байден признал свою неудачу в дебатах, отметив, что совершил ошибку и «облажался».

Ранее сообщалось, что после неудачного выступления Джо Байдена на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом Демократическая партия США начала искать кандидата на его замену.

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#джозеф байден
#президент
#дональд трамп
#выборы
#сша
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Болгария на саммите НАТО выступит за мирные переговоры между Россией и Украиной
06 июля 2024, 02:01

Фото: iStock/valio84sl

Болгария на саммите НАТО выступит за начало мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом со ссылкой на местное агентство Novinite сообщает Brief. Указывается, что и.о. премьера Болгарии Димитар Главчев рассчитывает на диалог между Москвой и Киевом.
Болгарский премьер также добавил, что его страна готова выступить посредником в переговорах. При этом отмечается, что данные переговоры должны соответствовать Уставу ООН и международному праву.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с призывом остановить огонь, чтобы появились условия для начала переговоров по Украине. С такой инициативой он прибыл накануне, 5 июля, на переговоры с президентом РФ Владимиром Путины в Москву. До этого Орбан выступал в Киеве с тем же предложением, однако Зеленский отказался от прекращения огня.

По возвращению из столицы России премьер Венгрии столкнулся с критикой от покидающего пост главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Политик написал ему, что Совет Евросоюза не разрешал Орбану приезжать в Москву от имени всего ЕС. В ответ венгерский лидер заявил, что «бред брюссельских бюрократов» мешает добиться мира на Украине, а все усилия в эту сторону не дают результатов.

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#оон
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#переговоры
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Имеем право выбирать друзей: в Сербии отказались выполнять требования Евросоюза
06 июля 2024, 01:46

Фото: iStock/rarrarorro

Европейский Союз не имеет права требовать от Сербии введения санкций в отношении России, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин, передает РИА Новости.
«От нас требуют согласиться с тем, что границы каждой страны – святыня, и Украины – святыня, а границы Сербии – вопрос договора членов ЕС и НАТО. Сербия – малое государство, но не настолько малое, чтобы отказаться от самой себя и своего права выбирать друзей», – заявил он.

Ранее Вулин отметил, что Сербия не поддержит западные санкции в отношении России во избежании потери друга.

По его словам, к многочисленным условиям вступления Сербии в Евросоюз добавляется необходимость введения антироссийских санкций. Он заявил, что если Белград пойдет на это и откажется от своего «исторически самого надежного друга», ЕС выдвинет условие упразднения Республики Сербской и Боснии и Герцеговине, а затем потребует признания Косово.

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#сербия
#россия
#евросоюз
#санкции
#нато
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Жители Турции запечатлели в небе падающий метеорит
Космическое агентство Турции: жители Стамбула заметили падающий в небе метеорит
06 июля 2024, 01:26

Фото: iStock/ClaudioVentrella

Жители Стамбула и других населенных пунктов Турции зафиксировали падающий в небе метеорит, передает космическое агентство страны.
«Метеорит, который наблюдали в небе этой ночью из различных точек Турции, вызвал восторг», – отметили в ведомстве.

Пользователи социальных сетей опубликовали множество видеороликов инцидента. Метеорит обнаружили в субботу вечером, 6 июля, из Стамбула, Бурсы и других городов северной части Турции.

В сентября 2023 года на юго-востоке Турции также упал крупный метеорит. Небесное тело могли наблюдать жители сразу нескольких городов, включая Газиантеп, Малатью, Эрзурум и другие.

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#турция
#соцсети
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Орбана включили в базу украинского «Миротворца»
Украина внесла премьера Венгрии Орбана в базу «Миротворца» за встречу с Путиным
06 июля 2024, 01:03

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Премьер-министр Виктор Орбан был включен в базу данных украинского «Миротворца» за визит в Москву. Политику выдвинули обвинения в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины» и назвали «антиукраинским пропагандистом», сообщает RT.
«Распространение нарративов кремлевской пропаганды. Манипулирование общественно значимой информацией. Шантажист», – передает RT зафиксированную в карточке политика информацию.

Напомним, Орбан 5 июля прилетел в Москву, чтобы встретиться с российским лидером «в рамках мирной миссии». Европейский Союз выразил недовольство этим визитом.

Ранее, 2 июля, премьер-министр Венгрии прибыл в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После встречи Путин сказал, что между ним и Орбаном состоялся полезный разговор. Он отметил, что в основе двусторонних отношений между Россией и Венгрией лежат здоровый прагматизм и взаимные интересы.

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#владимир путин
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