Министры обороны США и России провели новый телефонный разговор

Фото: IStock/donfiore
Шеф Пентагона Остин провел телефонный разговор с главой МО РФ Белоусовым второй раз за месяц, сообщили в американском ведомстве.
Ранее американский президент Джо Байден во время саммита НАТО в Вашингтоне назвал лидера России Владимира Путина «жестоким безумцем». Также он перепутал главу России с Владимиром Зеленским, когда анонсировал речь последнего, что привело к очередному снижению рейтинга президента США среди избирателей.
В Кремле заявили о недопустимости подобных заявлений.
Читайте также
«Русские одерживают верх»: В США сделали неожиданное заявление о конфликте на Украине
Политолог Миршаймер: Россия преуспела в нейтрализации западного оружия
Захарова рассказала о новой крупной провокации, подготавливаемой Украиной
Олег Дикий