Минобороны Франции: у разведки нет данных о нападении России на Европу

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Министр обороны Франции Себастьян Лекорню опроверг слухи о наличии у разведки страны данных по нападению России на страны ЕС. Об этом он заявил телеканалу LCI.
«Нет никаких разведданных, позволяющих предположить, что в краткосрочной перспективе существуют планы нападения на страны ЕС. В таких вопросах важно быть точным», — сказал Лекорню.
Свой комментарий министр дал на фоне заявления главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о якобы имеющейся информации о планах РФ напасть на Европу. При этом Лекорню подчеркнул, что угроза России для ЕС есть в серой зоне, ведь там страны: «не полностью в состоянии войны, но и не полностью в состоянии мира».
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Иван Мусатов