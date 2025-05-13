В районе посольства РФ в Триполи обстановка спокойная

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В районе российского посольства в столице Ливии Триполи обстановка спокойная на фоне начавшегося вооруженного конфликта в стране. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в дипломатическом ведомстве.
«В районе посольства всё тихо, бои идут в южных районах города. Обращений за помощью от россиян пока не поступало», — передает агентство.
Напомним, что в Ливии начался вооруженный конфликт между силами Мисраты и Триполи после убийства лидера ополчения Абдула Гани аль-Кикли. В столице наблюдается военная техника и танки. К тому же в небе над городом видны вспышки. Местный аэропорт прекратил свою работу.
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