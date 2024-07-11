Минобороны подтвердило заявления Медведева о количестве контрактников в России

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Минобороны РФ подтвердило информацию зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, что с начала года контракты заключили 190 тыс. человек, сообщается в пресс-релизе ведомства.
«Задача по набору военнослужащих по контракту и добровольцев в 2024 году выполняется», — заявил Медведев.
Среднесуточное число мужчин, подписавших контракт с Минобороны остается стабильным на уровне около 1 тысячи человек в сутки.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что службу в зоне специальной военной операции проходят свыше 700 тысяч человек.
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