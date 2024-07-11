Стало известно, что северная часть Волчанска в Харьковской области контролируется ВС РФ

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Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что северная часть Волчанска в Харьковской области контролируется Вооруженными силами РФ, пишет РИА Новости.
По его словам, российские военные контролируют основные высоты. Вооруженные силы Украины каждый день несут огромные потери.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Киев получит новые самолеты F-16. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Подтягивают новые резервы из вновь мобилизованных, слабо мотивированных и слабо подготовленных бойцов», — сказал он.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Киев получит новые самолеты F-16. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова