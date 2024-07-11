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Стало известно, что северная часть Волчанска в Харьковской области контролируется ВС РФ

Ганчев: ВС России контролируют северную часть Волчанска в Харьковской области
11 июля 2024, 14:22
Фото: iStock/zim286

Фото: iStock/zim286

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что северная часть Волчанска в Харьковской области контролируется Вооруженными силами РФ, пишет РИА Новости.
По его словам, российские военные контролируют основные высоты. Вооруженные силы Украины каждый день несут огромные потери.

«Подтягивают новые резервы из вновь мобилизованных, слабо мотивированных и слабо подготовленных бойцов», — сказал он.



Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Киев получит новые самолеты F-16. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#нато
#сво
#киев
Путин дал российское гражданство добровольцу СВО из Сербии Йокичу
11 июля 2024, 15:03

Фото: IStock/JessAerons

Президент России Владимир Путин дал гражданство РФ добровольцу из Сербии Александру Йокичу, который участвовал в составе Вооруженных сил России в СВО на Украине. Соответствующий указ размещен на правовом портале.
В документе перечислены 22 человека, которым предоставили гражданство, а также четыре лица, вышедших из российского гражданства.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся.

Ранее сообщалось, что СК Российской Федерации хочет привлечь к ответственности 714 иностранцев, которые принимали участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. В международный розыск из 714 иностранцев объявлены 422 лица. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#гражданство
#россия
#сво
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Германия планирует возвращать военнообязанных украинцев на родину
Зедер: Германияготова отправлять военнообязанных украинцев на родину
11 июля 2024, 14:22

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Германия может начать отправлять военнообязанных украинцев на родину, если Украина попросит об этом, а к власти придёт оппозиционный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС). С таким заявлением выступил премьер-министр Баварии Маркус Зедер, передает газета Bild.
«Если Украина попросит нас об этом (отправке военнообязанных украинцев – ред.)», — отметил Зедер.

Авторы материала считают, что подобное заявление указывает на существование сложной дискуссии, которая длится в блоке ХДС/ХСС уже на протяжении нескольких месяцев. Многие представители считают необходимым увеличить помощь Украине, а также лишить защиты украинцев, которые должны служить в ВСУ.

На Украине с февраля 2022 года сотрудники местных военкоматов объявили в розыск более 400 тысяч уклонистов. С начала СВО на нарушителей воинского учета также составили 180 тысяч административных протоколов.

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Гражданина Узбекистана, служившего в ЧВК «Вагнер», осудили за наемничество
В Узбекистане осудили мужчину, который был награжден медалью за участие в СВО
11 июля 2024, 14:09

Фото: iStock/seb_ra

Жителя Узбекистана, воевавшего в рядах ЧВК «Вагнер», осудили за наемничество. Об этом говорится на портале Взгляд.uz.
Отмечается, что несколько лет назад Шавкат Юлдашев отправился в РФ в поисках работы. Сначала он трудился на стройке, после чего занялся продажей наркотиков и оказался в тюрьме.

Через некоторое время мужчина, осужденный на 7 лет лишения свободы, воспользовался возможностью и вступил в ряды ЧВК «Вагнер». В течение шести месяцев Юлдашев воевал против Украины, за что был награжден медалью «За отвагу».

После этого гражданин Узбекистана вернулся на родину и попал под суд. За незаконную службу в рядах ЧВК его приговорили к 2,5 годам исправительных работ с удержанием 20% заработка в пользу государства.

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В российском городе не осталось заправок после обстрелов ВСУ
Mash: в Судже закрыты все заправки из-за атак ВСУ
11 июля 2024, 13:36

Фото: IStock/Svetlana Verbitskaya

Российский город Суджа в Курской области остался без единой заправки после многочисленных обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, в самом городе и окрестностях проживает около семи-восьми тысяч человек. Сейчас они не могут заправить машины, поскольку в городе закрыты все четыре работающие до обстрелов ВСУ бензозаправки.

Сейчас расстояние до ближайшей заправки для жителей района составляет более 20 километров.

Ранее сообщалось, что новый глава Минобороны Великобритании Джон Хили попал под обстрел во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Оба успели укрыться в бомбоубежище.

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#обстрел
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Ещё один посёлок в ДНР освобождён от ВСУ
В Минобороны заявили об освобождении от ВСУ посёлка Восход в ДНР
11 июля 2024, 13:26

Фото: iStock/macky_ch

Армия России освободила посёлок Восход в ДНР от ВСУ и установила контроль над населённым пунктом, наступая в сторону Красноармейска. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и активными действиями освободили населенный пункт Восход Донецкой Народной Республики», — говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

«Радио 1» утром 11 июля сообщало о взятии российскими силами поселка Восход, однако тогда официального подтверждения данной информации ещё не было.

Украинский военный паблик Deep State подтверждает потерю населённого пункта, который расположен рядом с Евгеновкой, также занятой российскими бойцами. Эту информацию Минобороны РФ еще не подтверждало.

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В Литве заявили о провале плана Макрона по отправке инструкторов на Украину
Науседа: план Макрона по отправке инструкторов на Украину провалился
11 июля 2024, 12:38

Фото: сайт Кремля

План президента Франции Эммануэля Макрона по отправке инструкторов на Украину провалился. Так считает президент Литвы Гитанас Науседа, его цитирует Bloomberg.
«Науседа заявил, что план не получил широкой поддержки, и без консенсуса идея, скорее всего, останется нерешенной и повиснет в воздухе», — говорится в статье.

Согласно публикации, президент Франции не предпринял никаких шагов для решения этого вопроса.

При этом издание передает слова неназванного французского чиновника, который утверждает, что план по отправке иностранных инструкторов на Украину по-прежнему остается в силе, однако последнее слово требуется от Макрона.

Напомним, в мае текущего года Макрон не исключил отправки иностранного военного контингента на Украину, однако многие страны ЕС не поддержали его.

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#план
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#макрон
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СК назвал число иностранцев, воюющих на стороне Украины
СК хочет привлечь к ответственности 714 иностранцев, воевавших на стороне ВСУ
11 июля 2024, 12:16

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Следственный комитет Российской Федерации хочет привлечь к ответственности 714 иностранцев, которые принимали участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Отмечается, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел совещание в Донецке. Первый заместитель Председателя Следственного комитета Российской Федерации Э.В. Кабурнеев заявил, что в международный розыск из 714 иностранцев объявлены 422 лица.

Помимо этого, в суд направлены уголовные дела в отношении еще 5 наемников: граждан Австралии, Алжира, США, Латвии.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что иностранные наёмники, участвующие в боевых действиях на территории Украины, открыто сообщают о своих потерях по радиосвязи. МО РФ опубликовало запись одного из перехватов, где военный говорит о потерях и в отчаянии просит прислать подкрепление: «Нужно больше людей, мало людей. Пришлите опытных бойцов». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Актриса Поплавская предложила написать на могиле певицы Пугачевой ее же слова
11 июля 2024, 11:51

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Актриса Яна Поплавская отреагировала на высказывание Аллы Пугачевой о ракетном ударе по больнице в Киеве. В Telegram-канале она предложила вариант надписи на могиле певицы.
«Когда АБ отдаст душу, на ее могиле напишем ее же слова. И ниже допишем слова Марии Захаровой», — выразила свое мнение Поплавская.

Ранее Пугачева написала на своей странице в Instagram*, что «Бог терпелив, но всему есть предел». Её слова прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что Бог разберется сам, без рекомендаций артистки.

8 июля в Киеве прозвучали взрывы. Власти сообщили о падении обломков в нескольких районах города. Владимир Зеленский писал о разрушениях в детской больнице «Охматдет». По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, погибли 2, пострадали 32 человека, в том числе 8 детей. Заявления Украины о преднамеренном ударе по гражданским объектам в Киеве в Минобороны России назвали ложными.

Стали известны причины, по которым СВО завершится к осени 2024 года. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В российском регионе машины для бойцов СВО едва не подорвались на мине времен ВОВ
В Ростове три машины для бойцов СВО едва не подорвались на мине времен ВОВ
11 июля 2024, 11:32

Фото: iStock/Michele Ursi

В Ростове-на-Дону три машины для бойцов спецоперации на Украине едва не подорвались на мине. Об этом сообщил Народный фронт в Республике Хакасия.
Уточняется, что фура из Хакасии везла в зону спецоперации 3 автомобиля УАЗ. В Ростове машины должны были разгрузить, чтобы отправить дальше на линию боевого соприкосновения.

В пресс-службе общественного движения отметили, что за несколько минут до разгрузки поступила команда остановить все работы, поскольку у дороги, которая находится рядом с железнодорожной станцией, обнаружили мины времен Великой Отечественной войны.

На место вызвали саперов и экстренные службы. После того как мины обезвредили, работа была успешно продолжена.

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