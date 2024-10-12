Минобороны признает утратившим силу приказ о кадровом резерве

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Минобороны России признало утратившим силу приказ о кадровом резерве ведомства. Соответствующий документ представлен на официальном портале правовых актов.
Отмечается, что приказ будет отменён в связи с утратой своей актуальности. Кадровый резерв Минобороны касался должностей на гражданской государственной службе.
Ранее указом президента Владимир Путина был признан утратившим силу соответствующий пункт положения о кадровом резерве федерального государственного органа или органа публичной власти федеральной территории.
Также 9 октября глава оборонного ведомства Андрей Белоусов вручил медали военным, отличившимся в ходе СВО. Министр прибыл в госпиталь имени П.В. Мандрыки, где наградил проходящих лечение и реабилитацию солдат.
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Ранее указом президента Владимир Путина был признан утратившим силу соответствующий пункт положения о кадровом резерве федерального государственного органа или органа публичной власти федеральной территории.
Также 9 октября глава оборонного ведомства Андрей Белоусов вручил медали военным, отличившимся в ходе СВО. Министр прибыл в госпиталь имени П.В. Мандрыки, где наградил проходящих лечение и реабилитацию солдат.
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Анастасия Чинкова