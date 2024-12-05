Минобороны: разговор Герасимова и Брауна состоялся по инициативе российской стороны

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
Телефонный разговор начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов (КНШ) США Чарльза Брауна состоялся 27 ноября, инициатором выступила российская сторона.
Как сообщает Минобороны РФ, в ходе беседы американскую сторону уведомили об учениях в восточной части Средиземного моря группировок сил Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил России с выполнением практических стрельб и пусков высокоточных ракет.
В ведомстве отметили, что Герасимов уведомил о будущих учениях, чтобы предотвратить возможные инциденты, так как корабли США и НАТО близко расположены к району предстоящих мероприятий.
О переговорах Герасимова и Брауна утром 5 декабря сообщил официальный представитель КНШ Джерил Дорси. По его словам, они обсудили вопросы глобальной и региональной безопасности, в частности продолжающийся украинский конфликт.
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В ведомстве отметили, что Герасимов уведомил о будущих учениях, чтобы предотвратить возможные инциденты, так как корабли США и НАТО близко расположены к району предстоящих мероприятий.
О переговорах Герасимова и Брауна утром 5 декабря сообщил официальный представитель КНШ Джерил Дорси. По его словам, они обсудили вопросы глобальной и региональной безопасности, в частности продолжающийся украинский конфликт.
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Анастасия Ларина