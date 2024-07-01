Израиль предупредили о последствиях в случае отправки систем ПВО Patriot на Украину

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Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что отправка Израилем систем ПВО Patriot на Украину может иметь политические последствия. Об этом дипломат сообщил в ходе пресс-конференции. Вместе с тем Небензя отметил, что судьба любого оружия, которое отправят Киеву, известна заранее: оно будет уничтожено.
«Я предполагаю, что решение, которое может быть принято по этому вопросу, конечно, может иметь определенные политические последствия», – процитировали РИА Новости слова постпреда РФ при ООН.
О переговорах США, Израиля и Украины об отправке 8 комплексов Patriot для Киева ранее писала газета Financial Times. Однако представитель Пентагона после этого заявлял РИА Новости, что ничего не слышал о таких планах.
Также до этого консультант по воздушной обороне Ксавье Тайтельман заявил, что ВСУ начали применять в зоне боевых действий первые американские истребители F-16, но дополнительной информации и доказательств эксперт не предоставил.
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