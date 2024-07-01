Израиль предупредили о последствиях в случае отправки систем ПВО Patriot на Украину

ВСУ смогли восполнить потери после контрнаступления и продвижения ВС РФ в Харьковской области, однако для нового наступления у Украины нет сил. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на свой источник в украинских службах безопасности. При этом, по данным газеты, Россия обладает инициативой по всей 1100-километровой линии фронта, но сил для решающего прорыва на сегодняшний день нет ни у одной из сторон.