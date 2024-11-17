Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Минздрав Газы назвал количество погибших с октября 2023 года палестинцев

Минздрав Газы назвал количество погибших с октября 2023 года палестинцев

Минздрав Газы: С октября 2023 года в анклаве погибли 43,8 тысячи палестинцев
Фото: istockphoto/Gilnature

Фото: istockphoto/Gilnature

Более 43,8 тысячи палестинцев погибли в секторе Газа в результате действий израильских военных с октября 2023 года. Такие циифры сообщило министерство здравоохранения палестинского анклава.


В официальном телеграм-канале ведомства назвали точное число жертв среди жителей сектора Газа — 43 846 человек. Также в министерстве здравоохранения сообщили, что ещё 103 740 человек пострадали. В сводке ведомства отмечается, что за минувшие 24 часа в результате израильских бомбардировок и артиллерийских обстрелов в анклаве погибли 47 палестинцев. Ещё 139 человек получили ранения.

Телеканал Al Jazeera сообщал, что 17 ноября на оккупированном Западном Берегу реки Иордан израильские поселенцы в масках атаковали деревню Бейт-Фурик. Они поджигали палестинские дома и автомобили.

Читайте также:

«Исламский джихад»* опубликовал видео с обращением россиянина Труфанова из Газы

В Газе эвакуировали детское отделение после израильской атаки на больницу

В Газе шестилетняя девочка на плечах донесла раненую сестру до больницы
#реки
#автомобили
#человек
#дома
Турция не пустила президента Израиля в Баку
Президент Израиля не попал в Баку из-за закрытия воздушного пространства Турцией
17 ноября 2024, 17:27

Фото: iStock/frentusha

Президент Израиля Ицхак Герцог отменил свой визит в Азербайджан на климатический саммит ООН в Баку из-за того, что Турция закрыла свое воздушное пространство для его самолета. Об этом пишет турецкая газета Milliyet, ссылаясь на израильские и турецкие дипломатические источники. При этом официальной причиной отмены визита израильского лидера, как отмечается, назвали «соображения безопасности».
«Израильская газета Yedioth Ahronot, которая расследовала сообщение Caliber News, известной своей близостью к правительству Азербайджана, сообщила, что официальные лица Азербайджана подтвердили им эту новость», — говорится в материале.
Напомним, ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Турция разорвала все отношения с Израилем и не будет предпринимать никаких действий для их развития в будущем. По его словам, нужно лишить усилить давление на еврейское государство, чтобы «загнать страну в угол во всех областях». В конце турецкий лидер подчеркнул, что Анкара всецело на стороне Палестины и требует от «тирана Нетаньяху и его банды» понести наказание за нарушение законов.

Читайте также:

Турция разорвала отношения с Израилем

«Катастрофа библейского масштаба»: Ливан и Турция могут вступить в войну с Израилем

Турция получила официальное предложение стать страной-партнером БРИКС
#президент
#турция
#отношения
#реджеп тайип эрдоган
#израиль
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленского решили не приглашать на саммит G20 в Бразилии
Шольц выразил сожаление, что Зеленского не пригласили на саммит G20 в Бразилии
17 ноября 2024, 17:17

Фото: iStock/Bet_Noire

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Владимира Зеленского не пригласили на саммит G20 в Бразилии, о чем он сожалеет. Об этом он сказал журналистам в Берлине перед вылетом на саммит. По его мнению, отсутствие Зеленского говорит о грядущих серьезных переменах.
«Я не хочу скрывать, что очень сожалею, что в отличие от предыдущих встреч <...> Зеленский не был приглашен на эту встречу», — пояснил он.
Канцлер ФРГ добавил, что «очень ратовал» за то, чтобы Зеленский, как и он, поехал на саммит в Рио-де-Жанейро, однако отказ указывает на ​серьезный вызов, стоящий перед миром.

Ранее Шольц объявил, что хочет еще раз поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, об этом было давно заявлено, и ранее он обсуждал это во множестве разговоров с многими людьми.

Читайте также:

Шольц о заявил о намерении еще раз поговорить с Путиным

Зеленский упрашивал Шольца не звонить Путину

Путин поговорил с Шольцем по телефону, разговор длился около часа
#саммит
#зеленский
#шольц
#украина
#бразилия
#германия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стал известен кандидат в канцлеры Германии
Zeit: министра экономики ФРГ Хабека выдвинули кандидатом в канцлеры от «Зеленых»
17 ноября 2024, 16:53

Фото: iStock/photosvit

Вице-канцлера и министра экономики ФРГ Роберта Хабека выдвинули в качестве кандидата на пост канцлера Германии от партии «Зеленых» на досрочных выборах. Об этом сообщает немецкое издание Zeit. Его избрали, как отмечается, на федеральном партийном съезде.
«Федеральный министр экономики Роберт Хабек будет кандидатом на пост канцлера от «Зеленых». Делегаты избрали его на федеральном партийном съезде в Висбадене», — сказано в материале.
Хабек, уточняет издание, был единственным претендентом из партии «Зеленых».

Напомним, Канцлер Шольц заявил, что был вынужден попросить президента Франка-Вальтера Штайнмайера об увольнении министра финансов Кристиана Линднера, чтобы предотвратить ущерб для страны. Основной причиной стал отказ Линднера поддержать увеличение расходов на Украину и инвестиции в будущее Германии в проекте бюджета на 2025 год. Это запустило череду событий, приведших к развалу правящей коалиции партий в ФРГ.

В начале 2025 года Шольц также намерен запросить вотум доверия у бундестага, чтобы провести досрочные выборы в марте.

Читайте также:

Шольц заявил о необходимости сочетания поддержки Украины и «максимальной осторожности»

Раскрыты истинные цели звонка Шольца Путину

Handelsblatt: Шольц 18 декабря хочет обсудить досрочные парламентские выборы
#выборы
#пост
#будущее
#страны
#министр
#фрг
#шольц
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Шольц о заявил о намерении ещё раз поговорить с Путиным
17 ноября 2024, 16:46

Олаф Шольц (Фото: РИА Новости/ Валерий Шарифулин)

Канцлер Германии Олаф Шольц захотел еще раз поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным, проинформировало агентство РИА Новости.
«Скоро я снова поговорю с президентом России. Об этом было давно заявлено, и ранее я обсуждал это во множестве разговоров с многими людьми», — отметил Олаф Шольц.

15 ноября состоялся телефонный разговор между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем. Разговор длился около часа. В ходе него Шольц призвал Путина к переговорам с Украиной, чтобы достичь прочного и справедливого мира. При этом канцлер обратил внимание, что Германия продолжит поддерживать украинскую сторону, пока это необходимо.

Политолог Павел Данилин уверен, что канцлер Германии Олаф Шольц позвонил главе российского государства Владимиру Путину, поскольку ему нужна поддержка РФ на предстоящих выборах.

Читайте также:

Глава МИД РФ Лавров: Кремль четко оценил беседу Путина и Шольца

Зеленский уговаривал Шольца не звонить Путину

Путин поговорил с Шольцем по телефону, разговор длился около часа
#кремль
#мид
#германия
#поддержка
#мид рф
#политолог
#лавров
#шольц
#олаф шольц
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ардзинба: Оппозиция Абхазии не нуждается в солидарности президента Грузии
17 ноября 2024, 16:46

Фото: istockphoto/Ianm35

Абхазская оппозиция не нуждается в солидарности президента Грузии Саломе Зурабишвили. Так в форме обращения ответил один из оппозиционных лидеров Ардгур Ардзинба на заявление Зурабишвили о солидарности с оппозицией Абхазии.
Он подчеркнул, что абхазская оппозиция ведёт свою внутриполитическую борьбу исключительно в интересах многонационального народа Абхазии. А вот чьи интересы выражает президент Грузии, оппозиционерам неизвестно. Честно говоря, их это не особо интересует, добавил Ардзинба.

Он также напомнил Саломе Зурабишвили, что Республика Абхазия — это свободная страна, которая самостоятельно определяет свою судьбу, направления развития и национальные интересы. А народ Абхазии абсолютно един в главном: в основных положениях Конституции, утверждающих суверенитет страны.

Читайте также:

Бжания обсудил ситуацию в Абхазии с силовиками

Оппозиция Абхазии заявила о бегстве президента

«Любовь без радости была»: в РФ оценили отказ парламента Абхазии от соглашения
#президент
#страны
#грузия
#абхазия
#оппозиция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Абхазии планируют создать временное правительство
Абхазская оппозиция заявила о планах создать временное правительство
17 ноября 2024, 16:33

Фото: iStock/rarrarorro

Абхазская оппозиция планирует создать временное правительство, если президент Абзахии Аслан Бжания не подаст в отставку до вечера воскресенья. Об этом заявил представитель оппозиции, председатель общественной организации ветеранов войны «Аруаа» Темур Гулиа в беседе с ТАСС. По его словам, временное правительство созовет всех государственных служащих на работу и будет контролировать госуправление.
«Если до вечера президент не подаст в отставку, мы из числа координационного совета организуем временное правительство, созовем всех госслужащих на работу, обеспечим условия для работы и будем контролировать процесс государственного управления», — пояснил он.
Гулиа добавил, что страна должна продолжать привычный образ жизни, ведь «завтра понедельник», а для этого сотрудники государственного сектора должны выйти на работу.

Оппозиционер также подчеркнул, что государственная телерадиокомпания Абхазии необъективна и освещает лишь сторону власти, называя оппозицию нарушителями конституции, бандитами и экстремистами.

Читайте также:

Протестующие в Абхазии начали демонтаж заборов вокруг правительственных зданий

Бжания: Абхазской оппозиции предложили правовой выход из ситуации

Абхазские протестующие устроили концерт в захваченной администрации президента
#концерт
#президент
#правительство
#сотрудники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков: Проверка на «жучки» мяча, который Путин подарил Трампу, была предсказуемой
17 ноября 2024, 16:21

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что решение спецслужб США проверить на прослушивающие устройства футбольный мяч, который Владимир Путин подарил Дональду Трампу в 2018 году, было предсказуемым.
«Не первый год на тот момент уже работали с американцами. И знали, что так и будет», — отметил Дмитрий Песков.

Во время совместной пресс-конференции лидеров в Хельсинки в июле 2018 года президент Российской Федерации Владимир Путин подарил Дональду Трампу официальный мяч чемпионата мира по футболу в России. Секретная служба Соединённых Штатов Америки проверила подарок и обнаружила чип в мяче — он делал предмет шпионским устройством, поскольку был установлен туда производителями мяча в ходе маркетинговой кампании.

Ранее пресс-секретарь российского лидера заявил, что телефонный разговор Владимира Путина и Олафа Шольца был деловым, детальным и весьма откровенным.

Читайте также:

В Кремле высказались об обрушении отношений России и США

Стали известны подробности разговора между Шольцем и Путиным

Песков раскрыл, когда пройдёт прямая линия с Путиным
#владимир путин
#президент
#дмитрий песков
#подарок
#служба
#дональд трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Ступино прошло выездное заседание администрации
17 ноября 2024, 15:41

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

На территории библиотечно-информационного центра №2 «Собеседник» в городе Ступино прошла встреча руководства округа с жителями в формате выездной администрации. Проблемные вопросы ступинцев обсудили представители муниципальной и региональной власти.
Во встрече приняли участие глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских, депутат Московской областной думы Андрей Голубев, профильные заместители, представители депутатского корпуса и управляющих компаний.

Ступинцы и гости города обратились к руководителю муниципалитета и профильным заместителям с волнующими их вопросами.
Например, к главе городского округа обратилась жительница с просьбой о предоставлении ее ребенку с особенностями здоровья льготного билет на новогоднюю елку. Запрос немедленно приняли в работу, билеты будут предоставлены.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

Также руководителю муниципалитета озвучили ряд вопросов, касающихся сферы ЖКХ. Наиболее детально рассматривались обращения, связанные с деятельностью управляющих компаний.

«Сегодня мы проводим выездную администрацию в Ступино. Такой формат общения нравится людям. Для их удобства мы собрали здесь все службы: от ЖКХ до медицинской сферы. В основном, сегодня вопросы касались отопительного периода, содержания многоквартирных домов и прилегающих территорий», — сказал Сергей Мужальских.

Более подробно о запросах граждан и оперативности их решения рассказал заместитель главы Сергей Медведев. Он сообщил, что всего было пять обращений, в основном касающихся работы управляющей компании. Один житель пожаловался на течь стояка отопления. К нему оперативно отправлен мастер для диагностики и устранения неполадок. Также обратилась женщина по течи кровли в подъезде, специалист сразу отправился для оценки повреждений. Если жалоба подтвердится, будут проведены соответствующие ремонтные работы, рассказал Сергей Медведев.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

Деятельность управляющих компаний в отопительный сезон находится под пристальным вниманием жителей. Генеральный директор управляющей компании ООО «Ступинская УК» Роман Овчинников поделился особенностями работы. Он сообщил, что дома, находящиеся в ведомстве УК, относительно новые и чаще всего какие-либо неполадки решаются в стенах управляющей компании. Отопление сейчас налажено, заявки бывают, но все они оперативно отрабатываются.

Встречи представителей муниципальных и областных властей с гражданами в формате выездных администраций будут продолжены.

Читайте также:

В Ступине в этом году обеспечат жильём 19 детей-сирот

Ступинское руководство ответило на вопросы жителей села Ситне-Щелканово

Глава Ступина Мужальских проверил работу новой котельной в селе Ситне-Щелканово
#жкх
#ступино
#отопительный сезон
#женщина
#единая обращения
#депутат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Протестующие в Абхазии начали демонтаж заборов вокруг правительственных зданий
17 ноября 2024, 15:35

Фото: riamediabank/Илья Питалев

В Абхазии протестующие начали демонтировать заборы вокруг правительственных зданий в Сухуме — администрации президента, парламента и правительства. Об этом сообщает ТАСС. Люди вооружились «болгарками» и начали спиливать ограждения.
«Мы приступили к демонтажу железного ограждения вокруг комплекса правительственных зданий. При этом оставим один фрагмент забора и там будет табличка с надписью в назидание будущим правителям Абхазии о том, что надо быть вместе с народом, а не ограждаться от него», — приводят в агентстве слова представителя комитета по защите суверенитета Абхазии Левана Лагулаа.
Стоит отметить, что высокие ограждения вокруг правительственных зданий появились этим летом, что спровоцировало сильную критику со стороны общественности, так как раньше люди могли спокойно гулять рядом с администрацией президента, парламентом и кабинетом министров.

Читайте также:

Бжания: Абхазской оппозиции предложили правовой выход из ситуации

Абхазские протестующие устроили концерт в захваченной администрации президента

Президент Абхазии: события в стране 15 ноября — попытка госпереворота
#абхазия
#протесты
#оппозиция
#парламент
#администрация
Следите за нашими новостями
в удобном формате