Минздрав Газы назвал количество погибших с октября 2023 года палестинцев

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Более 43,8 тысячи палестинцев погибли в секторе Газа в результате действий израильских военных с октября 2023 года. Такие циифры сообщило министерство здравоохранения палестинского анклава.
В официальном телеграм-канале ведомства назвали точное число жертв среди жителей сектора Газа — 43 846 человек. Также в министерстве здравоохранения сообщили, что ещё 103 740 человек пострадали. В сводке ведомства отмечается, что за минувшие 24 часа в результате израильских бомбардировок и артиллерийских обстрелов в анклаве погибли 47 палестинцев. Ещё 139 человек получили ранения.
Телеканал Al Jazeera сообщал, что 17 ноября на оккупированном Западном Берегу реки Иордан израильские поселенцы в масках атаковали деревню Бейт-Фурик. Они поджигали палестинские дома и автомобили.
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Александр Бойцов