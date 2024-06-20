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Во Львовской области Украины пассажиры автобуса перекрыли трассу Тернополь — Львов. Об этом информирует в своем Telegram-канале издание «Страна.ua».
Сообщается, что поводом стала попытка сотрудников ТЦК (территориальные центры комплектования) мобилизовать водителя автобуса. Стало известно, что мужчина вез пассажиров. Военкомы остановили автобус для проверки документов. Водителю предписали проехать с сотрудниками военкомата «для обновления данных». Пассажиры вышли из автобуса и начали митинговать, выражая своё недовольство.
Напомним, Владимир Зеленский подписал указ об ужесточении мобилизации. Украинские военкомы применяли зверские меры для мобилизации населения и ранее, но теперь они участились в разы. Особенно жестоко обращаются с военнообязанными в Одессе — там мужчин вытаскивают из общественного транспорта, а иногда и ломятся прямо в двери квартиры.
Ранее сообщалось, что в подконтрольной Киеву части Харьковской области ведётся массовый вызов медиков и водителей в ТЦК. По словам одного из сотрудников скорой медицинской помощи, все машины скорой Харькова отправляют в ТЦК для обновления данных. После того, как люди приходят, их не отпускают.
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Напомним, Владимир Зеленский подписал указ об ужесточении мобилизации. Украинские военкомы применяли зверские меры для мобилизации населения и ранее, но теперь они участились в разы. Особенно жестоко обращаются с военнообязанными в Одессе — там мужчин вытаскивают из общественного транспорта, а иногда и ломятся прямо в двери квартиры.
Ранее сообщалось, что в подконтрольной Киеву части Харьковской области ведётся массовый вызов медиков и водителей в ТЦК. По словам одного из сотрудников скорой медицинской помощи, все машины скорой Харькова отправляют в ТЦК для обновления данных. После того, как люди приходят, их не отпускают.
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Дарья Осипова