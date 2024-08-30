Мишустин освободил Грибова с поста замминистра просвещения

Фото: сайт Кремля
Замглавы Минпросвещения России Денис Грибов освобожден от занимаемой должности главой кабмина Михаилом Мишустиным. Соответствующее распоряжение опубликовано сайте с правовой информацией.
«Освободить Грибова Дениса Евгеньевича от должности заместителя министра просвещения Российской Федерации по его просьбе», — сказано в распоряжении председателя правительства РФ.Грибов занимал должность с 2020 года. Как сообщалось ранее, Мишустин назначил на пост главы Росжелдора Александра Сахарова вместо Алексея Дружинина, который попросил освободить его от занимаемой должности.
Сахаров имеет инженерную и экономическую специальности, занимал ряд аналогичных должностей.
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