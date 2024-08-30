Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Мишустин освободил Грибова с поста замминистра просвещения

Мишустин освободил Грибова с поста замминистра просвещения

30 августа 2024, 15:58
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Замглавы Минпросвещения России Денис Грибов освобожден от занимаемой должности главой кабмина Михаилом Мишустиным. Соответствующее распоряжение опубликовано сайте с правовой информацией.
«Освободить Грибова Дениса Евгеньевича от должности заместителя министра просвещения Российской Федерации по его просьбе», — сказано в распоряжении председателя правительства РФ.
Грибов занимал должность с 2020 года. Как сообщалось ранее, Мишустин назначил на пост главы Росжелдора Александра Сахарова вместо Алексея Дружинина, который попросил освободить его от занимаемой должности.



Сахаров имеет инженерную и экономическую специальности, занимал ряд аналогичных должностей.

Читайте также:

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прибыл в Петербург обсудить энергобезопасность

Украина прекратит транзит нефти и газа из РФ в страны ЕС 1 января 2025

Песков: У Кремля не было никаких договорённостей с Дуровым
#россия
#правительство
#михаил мишустин
#министр
#новости
Депутат Милонов жёстко ответил Алиеву на заявление о жителях Курска
Депутат Милонов: Слишком длинный язык будет укорочен
30 августа 2024, 15:57

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал призыв экс-полузащитника московского «Локомотива» Александра Алиева к ВСУ убивать мирное население Курской области.
Он отметил, что такое не останется без внимания российских спецслужб и за подобные высказывания Алиев будет отвечать по всей строгости.

«Этот человек, я считаю, внёс своё имя в тетрадь смерти для наших спецслужб. Каждый, кто открывает свой поганый рот с помоями в сторону нашей страны, должен иметь в виду, что слишком длинный язык будет укорочен. Возможно, вместе с головой», — высказался в беседе с RT Милонов.

Вместе с тем известно, что многие люди из других стран, в том числе западных, сочувствуют жителям Курской области и выступают против нападения ВСУ на регион. Так, итальянский журналист Пьетро Страмецци отметил, что жители его страны выражают недовольство тем, что иностранное оружие, поставляемое на Украину, используется не для обороны, а для атак.

«Итальянцы очень тревожатся из-за того, что оружие, которое правительство без нашего согласия отдало Украине, используется не для защиты, а для атаки внутренней территории России. Это очень сильно осуждается. Итальянцы против этого», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Страмецци.

Ранее заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин заявил, что ВСУ обладают низкоквалифицированными кадрами в своих рядах.

Читайте также:

Аналитик Кошкин заявил о низкоквалифицированных кадрах ВСУ

Минобороны: Российские военные освободили село Новожеланное в ДНР

Минобороны: ВС РФ освободили Константиновку в ДНР
#военные
#оружие
#журналист
#правительство
#страны
#жители
#человек
#регион
#люди
#сво
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Bloomberg: Монголия не будет выполнять ордер МУС на арест Путина
30 августа 2024, 15:52

Фото: istockphoto/Aoraee

Монголия заверила российскую сторону, что не собирается выполнять выданный Международным уголовным судом (МУС) ордер на «арест» президента РФ Владимира Путина.
Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с мероприятиями Кремля по подготовке к визиту главы государства в Монголию. В материале издания указано, что Монголия, будучи членом МУС, обязана «арестовать» российского президента, как только он приедет в страну, согласно ордеру суда.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет опасений по поводу участия Монголии в Римском статуте МУС в связи с предстоящим визитом в страну президента РФ Владимира Путина.

Читайте также:

«Любят выпить до безумия»: Путешественник из России одной фразой описал монголов

РСТ: Монголия востребована у российских туристов

Мексика не собирается исполнять ордер МУС на арест Путина
#дмитрий песков
#рф
#владимир путин
#монголия
#мус
#арест
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский сделал Моди неожиданное предложение
Зеленский хочет встретиться с премьером Индии Моди до выборов в США в ноябре
30 августа 2024, 15:15

Конференцию по урегулированию украинского кризиса до американских выборов в ноябре предложил провести глава киевского режима Владимир Зеленский индийскому премьеру Нарендре Моди, пишет Блумберг.
«Владимир Зеленский предложил провести саммит... в Индии во время визита премьера Нарендры Моди на прошлой неделе... Зеленский намерен провести вторую встречу лидеров до президентских выборов в США в ноябре», — сказано в статье.
Ранее Зеленский признал, что он сам, как и весь мир хочет, чтобы РФ участвовала в следующем саммите, иначе конференция будет безрезультатной. Первое провальное мероприятие состоялось в середине июня без участия российской стороны.

Читайте также:

Британская журналистка Филп незаконно побывала в Курской области

В Кремле оценили задержание экс-подчиненных Шойгу

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прибыл в Петербург обсудить энергобезопасность
#мир
#украина
#индия
#владимир зеленский
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Британская журналистка Филп незаконно побывала в Курской области
30 августа 2024, 14:41

Фото: istockphoto/chameleonseye

Журналистка британской газеты The Times Кэтрин Филп незаконно побывала в Курской области. После этого она выпустила соответствующий материал, в котором рассказала о своей поездке.
Отмечается, что Филп побывала в городе Суджа и в одной из деревень, расположенных поблизости от него. Там журналистка стала свидетельницей того, как украинские военные показывают местным жителям видеоматериалы, с помощью которых пытаются дискредитировать Вооружённые силы РФ. Материал сопровождается фотографиями, сделанными в Курской области репортёром Ианом Уиттакером.

Ранее в Курской области незаконно побывали журналисты британского таблоида The Sun, которые также отчитались о своей поездке в соответствующем материале. Они посетили город Суджу и несколько близлежащих деревень.

Читайте также:

В Краматорске от обстрела погиб сотрудник агентства Reuters

Иностранные журналисты снова незаконно проникли в РФ – теперь из Франции

Журналисты издания WP посетили Суджу в сопровождении ВСУ
#военные
#журналисты
#город
#рф
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кремле оценили задержание экс-подчиненных Шойгу
Песков: органы работают с задержанными бывшими сотрудниками Минобороны РФ
30 августа 2024, 14:08

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

Задержание бывших замов экс-министра обороны Сергея Шойгу прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Действительно, предъявляются серьёзные обвинения. Были определённые следственные действия. Это планомерная работа правоохранительных органов, постоянная работа правоохранительных органов», — сказал он.
Пресс-секретарь отметил, что вину фигурантов определит суд. Накануне в четверг, 29 августа, военным судом арестован бывший зам Шойгу Павел Попов по делу о мошеннических действиях. По информации следователей, он занимался строительством дачи за счет «Патриота».

Кроме того, в конце июля сообщалось, что задержан генерал армии Дмитрий Булгаков, подозреваемый в коррупции.

Читайте также:

Падчерицу Аршавина избили в торговом центре в Петербурге

Против экс-футболиста «Локомотива» Алиева открыли дело о призывах к терроризму

Заслуженного тренера по хоккею Савельева ударил пациент в больнице Екатеринбурга
#россия
#кремль
#дмитрий песков
#минобороны рф
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прибыл в Петербург обсудить энергобезопасность
30 августа 2024, 13:33

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прибыл в Санкт-Петербург. Целью его поездки является обсуждение вопросов энергетической безопасности.
Об этом сам министр написал в своей социальной сети, снабдив пост фотографиями из аэропортов Будапешта и Санкт-Петербурга. Сийярто отметил, что безопасность энергоснабжения является вопросом национальной безопасности в целом.

Ранее глава венгерского внешнеполитического ведомства подверг критике европейскую бюрократию, которая, по его словам, страдает «военным психозом» в отношении событий на Украине. Сийярто также подчеркнул, что бесконечные поставки оружия Киеву приводят к затягиванию конфликта и способствуют дальнейшему разрушению Украины.

Читайте также:

Захарова высказалась о приостановке транзита российской нефти

Главы МИД РФ, Венгрии и Словакии обсудили нефтяной транзит через Украину

Сийярто озвучил способ выхода из украинского конфликта
#безопасность
#пост
#министр
#поставки
#венгрия
#санкт-петербург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украина прекратит транзит нефти и газа из РФ в страны ЕС 1 января 2025
30 августа 2024, 13:07

Фото: istockphoto / Dmytro Falkovskyi

советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что с 1 января 2025 года Украина прекратит транзит нефти и газа из России в страны Евросоюза. Об этом сообщили в «Страна.ua»
«С 1 января 2025 года перестанет функционировать нефтепровод «Дружба», по которому Словакия, Чехия и Венгрия получали нефть из России. Европейский союз рекомендовал этим странам найти альтернативные источники поставок», — сказал он.

Подоляк утверждает, что если какая-либо страна захочет получать казахстанский или азербайджанский газ, то Украина готова участвовать в его транзите.

В марте украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что власти Украины не планируют продлевать контракт на транзит газа с «Газпромом», который истекает в конце 2024 года.

Киев заявляет о будущем контракта, но Европа не спешит ставить точку в этом вопросе. Россия намерена развивать энергетическое сотрудничество с заинтересованными странами.

Сейчас есть только один маршрут поставок газа в Европу — через Украину. В прошлом году на станцию «Суджа» в Курской области поставили 15 млрд куб. м газа, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС.

Читайте также:

Мишустин сменил главу Росжелдора Дружинина

Еще одна страна выступила против ударов по РФ

Боррель сделал заявление о войне с Россией
#россия
#маршрут
#газ
#европа
#сотрудничество
#украина
#нефть
#заявление
#контракт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков: У Кремля не было никаких договорённостей с Дуровым
30 августа 2024, 13:03

Фото: сайт Кремля

Кремль не вёл никаких переговоров с основателем Telegram Павлом Дуровым, так же как у властей не существует с ним никаких договорённостей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Об этом он сообщил журналистам во время традиционного брифинга. Также, по словам представителя Кремля, Владимир Путин никогда не встречался с программистом и предпринимателем. Ранее Песков подчёркивал, что Москва готова оказывать посильную поддержку Павлу Дурову, как и любому гражданину Российской Федерации.

Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле Бурже 24 августа сразу после того, как прилетел туда на частном самолёте из Азербайджана. Его не стали помещать в следственный изолятор, а оставили под судебным надзором. Также Дурова обязали выплатить залог в размере пяти миллионов евро.

Читайте также:

Песков: Москва готова оказывать содействие Дурову как российскому гражданину

Песков допустил, что дело Дурова может стать политическим

Песков: Кремль не считает правильным сейчас комментировать арест Дурова
#москва
#евро
#владимир путин
#песков
#telegram
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мишустин сменил главу Росжелдора Дружинина
30 августа 2024, 12:20

Фото: istockphoto/Thank you for your assistant

Российский премьер Михаил Мишустин сменил главу Росжелдора Алексея Дружинина, сказано на сайте правительства РФ. Уточняется, что его должность занял Александр Сахаров.
«Дружинин освобождён от этой должности по его просьбе», — говорится в заявлении.
Сахаров имеет два высших образования по специальностям экономиста-менеджера и инженера путей сообщения по организации и управлению. Занимал различные должности на Южно-Уральской железной дороге в Казахстане, а также работал в дирекции по управлению движением в Челябинске и Москве.

В 2021 году был замначальника Департамента управления бизнес-блоком «Железнодорожные перевозки и инфраструктура».

Читайте также:

Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с 70-летием

Захарова: Курс США на эскалацию становится всё более вызывающим

Посол: ЕС собирает разведданные против России под видом миротворчества
#россия
#ржд
#михаил мишустин
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф