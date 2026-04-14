14 апреля 2026, 15:10

Элла Памфилова (Фото: kremlin.ru)

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила о готовности России приглашать иностранных наблюдателей к сотрудничеству в ходе осенних выборов в Государственную думу.





Соответствующее заявление она сделала 14 апреля на Международной научно-практической конференции по вопросам наблюдения и экспертизы электоральных процессов, прошедшей в Национальном центре «Россия». По словам Памфиловой, ключевой чертой новой парадигмы международного сотрудничества становится бережное отношение к национальной специфике избирательных кампаний, которое разделяет и Россия. Она отметила, что суверенные государства, уважающие своё национальное достоинство, начали «сбрасывать с себя лохмотья псевдодемократии», навязанные Западом.





«Мы действительно открыты к очень широкому взаимодействию и сотрудничеству. И я надеюсь, что многих из вас мы увидим на предстоящих выборах, федеральных выборах, важных выборах в сентябре», — сказала Памфилова.



