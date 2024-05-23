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Мишустин отстранил от должности главу департамента контроля правительства

23 мая 2024, 23:02
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отстранил от должности директора департамента контроля правительства Дербенева. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на соответствующее распоряжение премьера.
«Освободить Дербенева Евгения Анатольевича от должности директора Департамента контроля правительства Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», — указано в документе.
Дербенев был главой департамента контроля с 2020 года. Ранее он занимал пост руководителя секретариата первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова (сейчас министр финансов).



Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин рекомендовал вывести из-под прогрессивной налоговой шкалы участников спецоперации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Страны G7 поддерживают план США по выделению Украине средств за счет активов РФ
G7 поддерживают план США по выделению Украине средств за счет активов РФ
23 мая 2024, 22:46

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Страны G7 поддерживают предложение США по использованию доходов от замороженных активов РФ для оказания помощи Украине.
Это обеспечит Украине дополнительное финансирование на сумму до $50 миллиардов, заявило агентство Bloomberg.

По данным издания, страны G7 поддерживают план Штатов по вопросу использования активов России. Этот вопрос будет рассмотрен на саммите группы в июне. Многие ​сопутствующие вопросы уже решены, остались детали, которые и следует ​обсудить позднее, добавили там.

Как подчеркивает Bloomberg, G7 опасаются судьба активов в случае завершения конфликта в Киеве.

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Экс-кандидат в президенты Штатов объявила фаворита на выборах
Экс-кандидат в президенты США Хейли рассказала, за кого проголосует
23 мая 2024, 22:10

Фото: iStock/rarrarorro

Бывшая постпред Штатов при ООН Никки Хейли заявила, что будет голосовать за экс-президента страны Дональда Трампа.
Об этом она рассказала в эфире телеканала CBS. По словам чиновницы, Трамп не был идеальным президентом Штатов, но Байден — это катастрофа.

Незадолго до этого экс-постпред США при ООН Никки Хейли вышла из предвыборной гонки и пожелала Трампу удачи на выборах. Она заявила, что он заслужил голоса республиканцев. Также политик подчеркнула, что не будет занимать никаких официальных должностей. Она займется частной жизнью.

Ранее Трамп опроверг слухи, что его штаб рассматривает Хейли кандидатом на пост вице-президента.

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В Иране похоронили погибшего в авиакатастрофе президента Ибрахима Раиси
23 мая 2024, 21:44

Фото: сайт Кремля

Президента Ирана Эбрахима Раиси, погибшего в автокатастрофе, похоронили в Мешхеде. Об этом сообщает агентство Tasnim.
Отмечается, что погибший глава государства в последний раз совершил ритуальный обход вокруг мавзолея мама Резы и упокоился с миром.

Серия церемоний прощания состоялась в Тебризе, Куме, Тегеране и Бирдженде. После этого тело лидера доставили в его родной город Мешхед, где он и был похоронен.

На похороны Раиси в Мешхеде пришли три миллиона человек.

Президент был похоронен в мавзолее имама Резы. Это восьмой из двенадцати имамов, почитаемых шиитами Ирана.

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#иран
#ибрахим раиси
#похороны
#смерть
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Небензя назвал резолюцию о «геноциде в Сребренице» печальной страницей в истории ГА ООН
Небензя назвал печальной страницей в истории ГА ООН резолюцию по Сребренице
23 мая 2024, 21:29

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Целью принятой Генассамблеей ООН (ГА ООН) резолюции о «геноциде в Сребренице» является подрыв Дейтонского мирного соглашения. Об этом заявил постпред России при организации Василий Небензя в ходе заседания генассамблеи.
Он пояснил, что в четверг мир стал свидетелем печальной страницы в истории ГА ООН. Делегации под предводительство Германии позволили себе злоупотребить полномочиями организации и под видом резолюции об утверждении памятного дня принять политическую декларацию. Е главной целью вопреки заявлениям политиков стала демонизация народа бывшей Югославии, порыв Дейтонского мирного соглашения и утвердившей его резолюции Совбеза ООН 1031 от 1995 года.

Ранее в этот день ГА ООН приняла скандальную резолюцию о «геноциде в Сребренице», которую представили Германия и Руанда. Согласно документу, предлагается объявить 11 июля Международным днём размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице и отмечать его каждый год. В тексте отмечается, что любое отрицание геноцида как исторического события этой области будет безоговорочно осуждено.

За резолюцию выступили 84 государства, 19 проголосовали против, а 68 воздержались.

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#оон
#документы
#политика
#василий небензя
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Глава подмосковной ОП Торкунов разъяснил, как будет работать закон об общественных советах
23 мая 2024, 20:33

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Принятие Мособлдумой первого в России регионального закона, регулирующего деятельность общественных советов при органах государственной власти, стало возможным благодаря поддержке губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. Об этом сообщил председатель Общественной палаты Московской области Анатолий Торкунов.
Закон стал первой законодательной инициативой Общественной палаты после наделения её таким правом в прошлом году. Он устанавливает единый порядок формирования общественных советов при органах власти.

Как считает Торкунов, принятый закон – показатель доверия со стороны власти, а также признак состоятельности институтов гражданского общества Подмосковья.
«Прежде, чем закон был принят в заключительном чтении, была проделана большая работа, которая порой двигалась очень напряжённо. Однако благодаря принципиальной позиции губернатора Андрея Воробьёва и председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова удалось получить блестящий результат. Это ясно демонстрирует стратегию лидерства региона, реализуемую губернатором. Сейчас общественные советы формируются самими ведомствами. Но принятый закон позволит ОПМО прямо влиять на процесс их создания, активнее взаимодействовать с органами госвласти», – сказал Торкунов.
Он добавил, что закон как эталонный будет рекомендован для принятия и в других регионах.

Общественные советы призваны усилить связь с гражданским обществом, чтобы мнения жителей максимально учитывались при принятии важных государственных решений.

В Мособлдуме находится ещё одна законодательная инициатива Общественной палаты. Это проект закона об общих принципах организации и деятельности муниципальных общественных палат. Его задача – создать единый механизм формирования этих институтов гражданского общества в Подмосковье.

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#мособлдума
#общественная палата
#власть
#губернатор
#андрей воробьёв
#московская область
#подмосковье
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«Это не кампанейщина»: Песков высказался о новых задержаниях в Минобороны
Песков о задержаниях в МО: борьба с коррупцией проводится на всех уровнях
23 мая 2024, 20:32

Фото: сайт Кремля

Новые задержания в Минобороны России никак не связаны с кампанейщиной, поскольку борьба с коррупцией ведётся последовательно и на всех уровнях. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, последние задержания в оборонном ведомстве являются лишь составной частью работы правоохранительных органов по борьбе с коррупцией. В связи с этим, ни о какой кампанейщине речи не идёт, поскольку аналогичная работа также ведётся и в других ведомствах как федерального, так и муниципального уровня.

При этом Песков заявил, что не может говорить о каких-либо деталях, поскольку не имеет на это полномочий.

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#минобороны рф
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#арест
#коррупция
#дмитрий песков
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США могут ввести санкции против политиков Грузии, разрабатывавших закон об иноагентах
США могут ввести санкции против политиков Грузии, готовивших закон об иноагентах
23 мая 2024, 19:41

Фото: iStock/designer491

Соединённые Штаты могут ввести санкции против грузинских политиков, которые разрабатывали и продвигали закон об иноагентах. Об этом пишет издание Politico.
Газета уже писала о том, что американские власти подготовили соответствующий законопроект, который может быть представлен в Конгрессе США. Согласно документу, правящая партия «Грузинская мечта», требуя от западных союзников продвижения демократии, одновременно с этим пыталась наладить отношения с Россией и Китаем.

Власти США могут ввести в отношении политиков этой партии санкции. Некоторые из чиновников, а также члены их семьи после этого не смогут получить визы, а их активы будут заморожены.

Ранее, 14 мая, парламент Грузии на фоне массовых протестов принял в окончательном чтении закон об иноагентах. За его принятие проголосовали 84 политика, 30 выступили против. Во время третьего чтения закона выступающие против его принятия граждане скандировали и били ограждения здания парламента.

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#грузия
#закон
#иностранный агент
#сша
#санкции
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Песков: в России постоянно идет последовательная работа по борьбе с коррупцией
23 мая 2024, 19:34

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что борьба с коррупцией — это последовательная и постоянно продолжающаяся работа. Так представитель Кремля прокомментировал журналистам арест замначальника Генштаба ВС РФ, начальника Главного управления связи (ГУС) ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина.
По словам Пескова, борьба с коррупцией является составной частью деятельности российских правоохранительных органов. Пресс-секретарь отметил, что не может рассказать подробности дела Шамарина.

Он также добавил, что «ни о какой кампанейщине здесь речь не идет».

Напомним, 23 мая 2024 года был задержан начальник Главного управления связи Вооруженных сил и заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По уголовному делу о возможных денежных махинациях у генерала прошел обыск.

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#борьба
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#вс рф
#минобороны рф
#дмитрий песков
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Стало известно о снятии с должности командующего 20-й армией Сухраба Ахмедова
Рогов сообщил о снятии с должности командующего 20-армией Сухраба Ахмедова
23 мая 2024, 19:28

Фото: iStock/vladj55

Гвардии генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова сняли с должности командующего 20-й общевойсковой армией. Об этом сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов написал в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что на данный момент генерал только выведен в распоряжение, однако проверенные источники сообщают о дальнейшем развитии ситуации.

Рогов назвал такие меры реализацией слов нового главы Минобороны Андрея Белоусова о необходимости беречь бойцов.

Подчеркнём, что официальные источники пока не подтверждали данную информацию.

Сухраб Ахмедов окончил Военную академию имени Фрунзе в Москве, после чего в разные годы был командиром 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и 155-й отдельной бригады морской пехоты.

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