Мишустин отстранил от должности главу департамента контроля правительства

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отстранил от должности директора департамента контроля правительства Дербенева. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на соответствующее распоряжение премьера.
«Освободить Дербенева Евгения Анатольевича от должности директора Департамента контроля правительства Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», — указано в документе.Дербенев был главой департамента контроля с 2020 года. Ранее он занимал пост руководителя секретариата первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова (сейчас министр финансов).
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин рекомендовал вывести из-под прогрессивной налоговой шкалы участников спецоперации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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