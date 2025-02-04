Многие латвийцы вдруг заинтересовались переселением в Россию

Фото: iStock/AlexKane
Более 20 тысяч жителей Латвии заинтересовались программами переселения в Россию. Об этом сообщил временный поверенный в делах РФ в Латвии Дмитрий Касаткин в интервью РИА Новости.
По его словам, за последний год число обращений в посольство и представительство МВД России в Риге выросло в разы — с нескольких тысяч до 20 тысяч.
Касаткин отметил, что многие латвийцы рассматривают переезд как ответ на политику своих властей.
Ранее сообщалось, что россиянам раскрыли условия и возможное содержание переговоров по Украине.
Читайте также:
«Наша маленькая шмоточница будет довольна»: Настя Костенко готовится к первому юбилею дочки Евы, а Тарасов дает деньги на подарки
Карлсен уличил Дворковича во лжи и призвал его оставить пост президента ФИДЕ
«Аппарат МРТ его попросту выплевывал»: Надя Джабраилова высмеяла рак Кушанашвили, а сама тут же получила титул «главной разведенки страны»
«В последнее время мы фиксируем резкий рост интереса латвийцев к участию в механизмах переселения в нашу страну, реализуемых посольством совместно с представительством МВД России в Риге. Только за прошедший год в наш адрес поступило более 20 тысяч обращений за получением соответствующих консультаций», — сообщил Касаткин.Интерес связан с указом президента РФ Владимира Путина от 19 августа, который упрощает получение временного проживания для иностранцев, разделяющих традиционные российские ценности. Документ позволяет таким лицам не подтверждать знание русского языка.
Касаткин отметил, что многие латвийцы рассматривают переезд как ответ на политику своих властей.
Ранее сообщалось, что россиянам раскрыли условия и возможное содержание переговоров по Украине.
Читайте также:
«Наша маленькая шмоточница будет довольна»: Настя Костенко готовится к первому юбилею дочки Евы, а Тарасов дает деньги на подарки
Карлсен уличил Дворковича во лжи и призвал его оставить пост президента ФИДЕ
«Аппарат МРТ его попросту выплевывал»: Надя Джабраилова высмеяла рак Кушанашвили, а сама тут же получила титул «главной разведенки страны»
Мария Моисеева