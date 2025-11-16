В Минобороны Израиля исключили появление палестинского государства
Министр Кац заявил, что палестинского государства не будет
Израиль не допустит создания палестинского государства. Об этом 16 ноября заявил глава Минобороны страны Исраэль Кац.
Соответствующая публикация чиновника есть в соцсети X (бывш. Twitter).
«Политика Израиля ясна: палестинское государство не будет создано. [Сектор] Газа будет демилитаризован вплоть до последнего туннеля, а движение ХАМАС будет разоружено», — написал Кац.
Ранее, 9 ноября, сообщалось, что израильские судмедэксперты опознали ещё одного заложника, переданного палестинской стороной в рамках обмена. Им оказался старший лейтенант ЦАХАЛ Адар Голдин, погибший в секторе Газа в 2014 году.