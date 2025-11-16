Достижения.рф

В Минобороны Израиля исключили появление палестинского государства

Министр Кац заявил, что палестинского государства не будет
Фото: istockphoto/CatEyePerspective

Израиль не допустит создания палестинского государства. Об этом 16 ноября заявил глава Минобороны страны Исраэль Кац.



Соответствующая публикация чиновника есть в соцсети X (бывш. Twitter).

«Политика Израиля ясна: палестинское государство не будет создано. [Сектор] Газа будет демилитаризован вплоть до последнего туннеля, а движение ХАМАС будет разоружено», — написал Кац.

Ранее, 9 ноября, сообщалось, что израильские судмедэксперты опознали ещё одного заложника, переданного палестинской стороной в рамках обмена. Им оказался старший лейтенант ЦАХАЛ Адар Голдин, погибший в секторе Газа в 2014 году.
Никита Кротов

