МО РФ подписало соглашение с Индией об упрощении взаимодействия ведомств

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Соглашение об упрощении взаимодействия ведомств подписали замминистра обороны России Александр Фомин и Чрезвычайный полномочный посол Индии Винай Кумар. Как отметили в МО РФ, встреча состоялась в теплой и дружественной обстановке.
«Было подписано двустороннее межправительственное соглашение, упрощающее порядок взаимодействия между Министерством обороны Российской Федерации и Министерством обороны Республики Индии при организации вооруженными силами двух стран совместных мероприятий», — сказано в сообщении.
Стороны нацелены последовательно укреплять профильное сотрудничество в стиле стратегического партнерства с особыми привилегиями.
Ранее стало известно о переговорах России и США в Саудовской Аравии.
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Никита Кротов