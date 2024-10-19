МО Румынии: воздушное пространство страны нарушила небольшая цель

Депутат Верховной рады Роман Костенко выступил за снижение возраста мобилизации на Украине до 20 лет, так как, по его мнению, раз люди могут с 21 года становиться депутатами, то в 20 лет точно могут отправиться на фронт. Видео с соответствующим заявлением парламентария опубликовало украинское издание «Страна».