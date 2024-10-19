МО Румынии: воздушное пространство страны нарушила небольшая цель

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Небольшая цель нарушила воздушное пространство Румынии, проинформировали в Минобороны страны. Там отметили, что обнаружить ее не смогли.
«Так, для мониторинга ситуации были последовательно подняты в воздух два самолета F-18 ВВС Испании с 57-й авиабазы Михаил Когэлничану и два самолета F-16 ВВС Румынии с 86-й авиабазы Борча», — добавили в оборонном ведомстве.Военные также уточнили, что сигнал радиолокации указал, румынская сухопутная граница была пересечена, приблизительно, в четыре утра в районе Гура-Портицей.
Ранее в Италии разъяснили, за что будут происходить войны будущего. Названы несколько аспектов, одним из которых является производство энергии, однако это еще не все.
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Никита Кротов