Моди призвал индийцев бойкотировать иностранные товары на фоне торговой войны

21 сентября 2025, 23:36

Фото: iStock/NatanaelGinting

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в обращении к нации призвал граждан отказаться от иностранных товаров и перейти на местную продукцию в рамках кампании «Свадеши».





Моди подчеркнул, что многие повседневные товары, включая расчески, электронику и продукты питания, производятся за рубежом, но потребители часто не осознают их происхождения. Об этом пишет The India Today.





«Нам нужно отказаться от них... То, что нужно нации, должно производиться в самой Индии», — заявил он.

