Моди призвал индийцев бойкотировать иностранные товары на фоне торговой войны
Премьер-министр Индии Нарендра Моди в обращении к нации призвал граждан отказаться от иностранных товаров и перейти на местную продукцию в рамках кампании «Свадеши».
Моди подчеркнул, что многие повседневные товары, включая расчески, электронику и продукты питания, производятся за рубежом, но потребители часто не осознают их происхождения. Об этом пишет The India Today.
«Нам нужно отказаться от них... То, что нужно нации, должно производиться в самой Индии», — заявил он.Премьер также призвал ритейлеров сосредоточиться на продаже местных товаров для стимулирования экономического роста.
Кампания стартует параллельно с налоговой реформой GST 2.0, которая вступает в силу 22 сентября 2025 года. Реформа упрощает налогообложение, снижая ставки на товары повседневного спроса (до 5-18%) и повышая налоги на предметы роскоши.
Торговая напряженность с США достигла пика после введения Вашингтоном 50% пошлин на индийский экспорт 27 августа 2025 года. Это стало ответом на отказ Индии прекратить закупки российской нефти. Министр торговли США Говард Латник прямо заявил, что Вашингтон рассмотрит сделку только при условии отказа Нью-Дели от российских энергоресурсов.