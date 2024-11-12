Молдавский МИД вызвал поверенного в делах Грузии за призыв к проверке выборов

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Временный поверенный в делах Грузии в Кишиневе вызван в МИД Молдавии за призывы грузинского премьера Ираклия Кобахидзе провести расследование прошедших в Молдавии выборов.
«Временный поверенный в делах Грузии в Молдавии Давид Бочоришвили был вызван сегодня в МИД в связи с серией недавних заявлений премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о Молдавии», — сказано в релизе внешнеполитического ведомства Республики Молдова.Молдавская сторона недовольна манерой высказываний Кобахидзе об избирательных процессах в стране. Дипломаты считают, что отношения двух государств должны быть дружескими. Кроме того, в них должно быть и сотрудничество.
Второй тур выборов в Молдавии прошел 3 ноября. Победила действующий лидер Майя Санду. Ее конкурентом был экс-генпрокурор республики Александр Стояногло.
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