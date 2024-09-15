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Захарова сделала заявление о Санду

Дипломат МИД РФ Мария Захарова: Запад внедрил Санду как «человека-терминатора»
15 сентября 2024, 12:27
Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov

Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov

Президента Молдавии Майю Санду привел к власти Запад как «человека-терминатора». То же самое касается и главы киевского режима Владимира Зеленского, сказала в беседе с ТАСС дипломат МИД РФ Мария Захарова.
«Это такой внедренный человек-терминатор, таких людей внедряли западники неоднократно. Давайте просто перечислим фамилии. В Молдавии - это Санду. Украина - это Зеленский», — прокомментировала официальный представитель внешнеполитического ведомства России.
Захарова добавила, что таким терминатором являлся экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. По ее словам, подобные люди «детонируют, когда на Западе нажимают «пуск».



В первую очередь, подчеркнула Захарова, от этого страдают история, культура, а также традиции государств, в которые внедряют таких политических деятелей.

До этого дипломат МИД РФ говорила о том, что «комментировать заявления Зеленского контрпродуктивно».

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#новости
На Западе назвали глупым главу МИД Литвы за высказывание об Украине
Боуз назвал главу МИД Литвы глупым за высказывание об Украине и НАТО
15 сентября 2024, 12:51

Фото: сайт НАТО

Ирландский журналист Чей Боуз резко отреагировал на слова главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса о гарантиях безопасности Украине. Боуз в соцсети X назвал дипломата глупым.
«Министр иностранных дел Литвы либо глуп, либо заблуждается. Но, скорее всего, и то, и другое», – написал журналист.

Поводом послужило заявление Ландсбергиса, что Киеву нужны гарантии безопасности, но верить можно только в пятую статью НАТО. Это заявление дипломат сделал на форуме «Ялтинская европейская стратегия».

Статья пять североатлантического договора предписывает рассматривать нападение на одного члена НАТО, как на весь альянс в целом. Коллективная оборона обязывает всех членов НАТО включиться в «поддержание безопасности»

Украине годами обещают членство в НАТО, но пока не приняли. На последней встрече представителей альянса в Киеве 11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен снова заверил, что Украину примут в НАТО, но не сейчас. А пока, «чтобы приблизиться к членству, Киеву необходимо принять определенный пакет нужных реформ».

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#нато
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Казахстан предложил услуги посредника в переговорах между Москвой и Киевом
15 сентября 2024, 12:48

Фото: сайт НАТО

Власти Казахстана в очередной раз выразили готовность стать посредником в организации и проведении переговоров между Россией и Украиной. Астана полагает, что в её «добрых услугах» будут заинтересованы обе стороны конфликта.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел республики Роман Василенко в интервью немецкой телерадиовещательной корпорации Deutsche Welle*. По его словам, Казахстан изначально предлагал свои услуги в качестве посредника или предоставления места для проведения переговоров.

Дипломат отметил, что в данной ситуации его страна занимает позицию сдержанного нейтралитета и поддерживает отношения и с Россией, и с Украиной. Как только обе стороны выразят заинтересованность в посреднических услугах Казахстана, республика будет готова их предоставить, заключил Василенко.

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#услуги
#отношения
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#дипломат
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В Кремле прокомментировали реакцию Путина на действия Запада
Песков: Путин предельно аккуратен в вопросе ответа на действия со стороны Запада
15 сентября 2024, 12:29

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин проявляет предельную аккуратность в вопросах ответных мер на действия со стороны западных государств. Об этом в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«У нас хватает таких рассуждений, но президент всегда предельно аккуратен с этим. У нас хватает возможностей вооруженных сил, у нас хватает возможностей экономики в плане поддержки вооруженных сил. Специальная военная операция будет продолжена, и все цели будут достигнуты», — прокомментировал пресс-секретарь.
Ранее сообщалось, что немецкий генерал пригрозил боевикам ВСУ, если те решат бить вглубь российских территорий.

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#мир
#россия
#владимир путин
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#дмитрий песков
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Захарова сделала неожиданное заявление про Зеленского
Захарова: комментировать слова Зеленского контрпродуктивно
15 сентября 2024, 11:49

Фото: сайт МИД РФ

Дипломат РФ Мария Захарова заявила, что комментировать слова экс-президента Украины Владимира Зеленского больше нет никакого смысла, пишет ТАСС.
«Вы знаете, комментировать, что говорит Зеленский, это в принципе контрпродуктивно…» — прокомментировала официальный представитель российского МИДа.
Она добавила, что глава киевского режима «зависимый человек», а также Захарова сослалась на слова экс-пресс-секретаря американского Госдепа Виктории Нуланд о том, что решения о действиях Киева принимаются в Лондоне и Вашингтоне.

«Констатировать очередное расчеловечивание или очередную какую-то там террористическую идеологию, или очередные какие-то вещи — это мы все уже сделали», — резюмировала Захарова.

Президентские полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года. По словам президента РФ Владимира Путина, на Украине произошла узурпация власти.

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#мир
#россия
#украина
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#мария захарова
#владимир зеленский
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Немецкий генерал пригрозил ВСУ в случае ударов по РФ
Куят: удары ВСУ вглубь РФ приведут к точке невозврата
15 сентября 2024, 10:46

Фото: istockphoto/alzay

Если Украине передадут дальнобойные вооружения и разрешат бить ими вглубь российских территорий — будут серьезные последствия. Об этом в беседе с изданием Neuen Osnabrücker Zeitung заявил отставной немецкий генерал Харальд Куят.
«Если дальнобойное оружие поставят, то способность Украины атаковать цели, имеющие экзистенциальное значение для России, возрастет - а вместе с ней и риск того, что эта война расширится», — предупредил военный.
Он также пояснил, что Западу нужно быть осторожней, чтобы не переходить новые красные линии, потому что это приведет к точке невозврата.

До этого журналист из Ирландии Чей Боуз выразил опасение, что, если Киев снабдят дальнобойным оружием, все может завершиться концом света.

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#мир
#украина
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#россия
#новости
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Зеленский представит мирный план Киева Трампу, Харрис и Байдену
Bild: Зеленский готов прекратить огонь на некоторых участках фронта
15 сентября 2024, 09:10

Фото: сайт Кремля

Украинский президент представит украинский план мирного урегулирования конфликта действующему главе Белого дома Джозефу Байдену, а также двум кандидатам на президентское кресло Дональду Трампу и Камале Харрис.
Глава киевского режима готов согласиться на локальную заморозку боевых действий на отдельных участках фронта, сообщает немецкое издание Bild. При этом на каких именно — газета пока не разглашает. Не исключено, что Киев будет понуждать Россию прекратить освобождение Курской области, чтобы оставался объект для шантажа и давления. Также план Украины предусматривает снятие запрета на удары западным оружием по объектам в глубине российской территории.

При этом даже явно проукраински настроенная газета отмечает, что Зеленский находится в отчаянном положении и готов «всё поставить на карту». Пока западные политики не пошли на поводу у Киева и не дали разрешения на удары вглубь России, в частности Шольц. Впрочем, способность немецкого канцлера со временем «прогнуться» всем известна со времени истории с танками Leopard.

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#план
#зеленский
#киев
#шольц
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США Разместили на Алеутах ракеты HIMARS из-за российских учений «Океан-2024»
15 сентября 2024, 07:39

Фото: istockphoto/Benny Winslow

Военно-морской флот РФ в акваториях нескольких морей и океанов проводит масштабные командно-тактические учения «Океан-2024». На этом фоне военное командование США перебросило на Алеутские острова подразделения 11-й воздушно-десантной дивизии.
В частности, на острове Шемья была установлена пусковая установка HIMARS с ракетами большой дальности, а также контрбатарейный радар, сообщает издание Business Insider. Командующий дивизией генерал-майор Джозеф Хилберт сообщил журналистам, что данная операция продемонстрировала возможности американской армии в Тихом океане оперативно перебрасывать значительные войсковые соединения на большие расстояния.

Учения «Океан-2024» проходят под общим руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Александра Моисеева с 10 по 16 сентября в водах Тихого и Северного Ледовитого океанов, а также в Средиземном, Каспийском и Балтийском морях. К участию в манёврах привлечены более 400 боевых кораблей, 120 самолётов и вертолётов морской авиации, свыше 90 тысяч военнослужащих.

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#операция
#учения
#вмф
#сша
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Стали известны условия одобрения ударов ВСУ по России дальнобойными ракетами
Times раскрыла условия одобрения ударов ВСУ вглубь России дальнобойными ракетами
15 сентября 2024, 06:49

Фото: iStock/bpawesome

Президент США Джо Байден не будет принимать решение о разрешении Вооруженным силам Украины (ВСУ) атаковать Россию американскими ракетами, пока Киев не представит свои планы. Об этих условиях сообщила газета The Times со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что Белый дом предпочитает придерживаться выжидательной тактики. Газета подчеркнула, что администрация США примет решение после того, как президент Украины Владимир Зеленский представит «план победы».

Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан выступает против того, чтобы ВСУ наносили удары по территории России ракетами дальнего радиуса действия. С другой стороны, госсекретарь США Энтони Блинкен поддерживает эту меру, что вызвало разногласия среди официальных лиц.

Ранее бывший посол Великобритании в США Ким Дэррок заявил, что разрешение Украине атаковать российскую территорию ракетами дальнего радиуса действия может привести к серьезной эскалации конфликта. Он также призвал «внимательно отнестись» к словам президента России Владимира Путина о возможных последствиях нападения на Россию.

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#сша
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#владимир зеленский
#джозеф байден
#ракетный удар
#владимир путин
#великобритания
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Премьера Британии призвали разрешить Киеву наносить удары вглубь России
15 сентября 2024, 06:04

Фото: istock/petervician

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и пять бывших министров обороны призвали нынешнего премьер Кира Стармера разрешить Киеву использовать британские ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по России. Об этом информирует газета The Times.
Отмечается, что речь идет о том, чтобы позволить Киев использовать британское оружие для нанесения ударов по российской территории без разрешения США. Как заявил Джонсон, «не существует никаких причин для отсрочки».

Ранее председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что с военной точки зрения было бы оправданно позволить Киеву нанести удар вглубь территории России. Тем временем президент России Владимир Путин заявил, что разрешение ВСУ наносить удары вглубь России с помощью западного дальнобойного оружия будет означать прямое участие НАТО в конфликте.

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