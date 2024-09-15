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Президента Молдавии Майю Санду привел к власти Запад как «человека-терминатора». То же самое касается и главы киевского режима Владимира Зеленского, сказала в беседе с ТАСС дипломат МИД РФ Мария Захарова.
«Это такой внедренный человек-терминатор, таких людей внедряли западники неоднократно. Давайте просто перечислим фамилии. В Молдавии - это Санду. Украина - это Зеленский», — прокомментировала официальный представитель внешнеполитического ведомства России.Захарова добавила, что таким терминатором являлся экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. По ее словам, подобные люди «детонируют, когда на Западе нажимают «пуск».
В первую очередь, подчеркнула Захарова, от этого страдают история, культура, а также традиции государств, в которые внедряют таких политических деятелей.
До этого дипломат МИД РФ говорила о том, что «комментировать заявления Зеленского контрпродуктивно».
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