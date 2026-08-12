В МИД Румынии попытались выдать куски пенопласта за «обломки российских БПЛА»
В МИД Румынии показали послу РФ куски пенопласта и назвали их «обломками БПЛА из РФ»
Представители МИД Румынии вызвали посла РФ в Бухаресте Владимира Липаева на фоне инцидентов со сбитыми в стране дронами и продемонстрировали ему куски пенопласта, пытаясь выдать их за «обломки российских беспилотников». Об этом пишут «Известия».
Дело в том, что в конце июля румынские СМИ активно распространяли информацию о нескольких БПЛА, вторгшихся в воздушное пространство страны. При этом ответственность за этот инцидент приписывали РФ.
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В российском диппредставительстве сообщили, что никаких убедительных фактов, связывающих обнаруженные дроны с РФ, им так и не предоставили. Во время встречи в румынском МИДе дипломатам лишь показали куски пенопласта. Их предлагалось рассматривать как доказательство «российского происхождения» сбитых беспилотников.
Согласно материалу «Известий», весь эпизод мог быть заранее спланированной постановкой — в стране провели стрельбу по учебным мишеням. Ситуацию планировалось использовать для оправдания перед румынским обществом курса на милитаризацию, который сопровождается существенным ростом затрат.
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