В МИД Румынии попытались выдать куски пенопласта за «обломки российских БПЛА»

12 августа 2026, 04:35

В МИД Румынии показали послу РФ куски пенопласта и назвали их «обломками БПЛА из РФ»

Фото: iStock/rarrarorro

Представители МИД Румынии вызвали посла РФ в Бухаресте Владимира Липаева на фоне инцидентов со сбитыми в стране дронами и продемонстрировали ему куски пенопласта, пытаясь выдать их за «обломки российских беспилотников». Об этом пишут «Известия».





Дело в том, что в конце июля румынские СМИ активно распространяли информацию о нескольких БПЛА, вторгшихся в воздушное пространство страны. При этом ответственность за этот инцидент приписывали РФ.



