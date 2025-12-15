Москалькова обсудит с омбудсменом Украины обмен пленными и помощь семьям

15 декабря 2025, 13:18

Татьяна Москалькова (Фото: kremlin.ru)

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретится с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом, чтобы обсудить обмен пленными, передачу посылок и писем, а также оказание поддержки семьям и поиск без вести пропавших. Об этом сообщает РИА Новости.