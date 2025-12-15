Достижения.рф

Москалькова обсудит с омбудсменом Украины обмен пленными и помощь семьям

Татьяна Москалькова (Фото: kremlin.ru)

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретится с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом, чтобы обсудить обмен пленными, передачу посылок и писем, а также оказание поддержки семьям и поиск без вести пропавших. Об этом сообщает РИА Новости.



Во вторник с территории Украины в Россию вернутся 15 российских граждан, а ещё 15 человек отправятся к родственникам на Украину. Москалькова отметила, что предстоящая встреча с омбудсменом от Киева позволит согласовать взаимные визиты к пленным и организацию передачи им необходимых вещей.

Особое внимание будет уделено поиску без вести пропавших и помощи тем, кто находится под уголовным преследованием, но нуждается в медицинской поддержке. По словам Москальковой, это уже не первая встреча сторон, и предыдущие контакты принесли положительные результаты.

Ожидается, что обсуждение также затронет дальнейшие меры по возвращению семей, оказанию помощи родственникам и координацию совместных гуманитарных инициатив между странами.

Иван Мусатов

