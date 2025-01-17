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Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что Москва имеет все основания полагать, что недавняя атака на газопровод «Турецкий поток» была осуществлена по указанию Соединенных Штатов и Великобритании. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Небензя, эти страны заинтересованы в том, чтобы подорвать энергетическую безопасность Европы и подсадить ЕС на более дорогой американский сжиженный природный газ (СПГ).
Кроме того, Небензя отметил, что именно Вашингтон и Лондон препятствуют проведению объективного международного расследования инцидентов, связанных с газопроводами «Северный поток».
В понедельник Министерство обороны России заявило, что 11 января киевский режим предпринял попытку атаки на компрессорную станцию «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор с использованием девяти дронов. Целью этой атаки было остановить поставки газа в европейские страны через «Турецкий поток».
Будущий глава Министерства финансов США Скотт Бессент выступает за ужесточение санкций против РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«У нас есть все основания полагать, что атака на инфраструктуру «Турецкого потока» совершена по наводке Вашингтона и Лондона, заинтересованных в подсаживании ЕС на дорогой СПГ из США», — сообщил он на заседании Совбеза по Украине.
Кроме того, Небензя отметил, что именно Вашингтон и Лондон препятствуют проведению объективного международного расследования инцидентов, связанных с газопроводами «Северный поток».
В понедельник Министерство обороны России заявило, что 11 января киевский режим предпринял попытку атаки на компрессорную станцию «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор с использованием девяти дронов. Целью этой атаки было остановить поставки газа в европейские страны через «Турецкий поток».
Будущий глава Министерства финансов США Скотт Бессент выступает за ужесточение санкций против РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова