Мособлизбирком изложил членам территориальных избиркомов правила предвыборной агитации

Фото: телеграм-канал Мособлизбиркома
Мособлизбирком провёл в формате видеоконференцсвязи обучение территориальных избирательных комиссий Подмосковья. Темой стали правила предвыборной агитации.
«Предвыборная агитация среди кандидатов и политических партий, выдвинувших своих кандидатов, – один из важнейших этапов кампании по выборам президента России. Кандидаты и партии вправе размещать агитационные материалы в средствах массовой информации с 19 февраля по 14 марта», – говорится в телеграм-канале Мособлизбиркома.В задачи членов территориальных избирательных комиссий региона входит контроль за соблюдением предвыборной агитации на территориях городских округов Московской области. Так, например, агитационные материалы не должны размещаться на зданиях избирательных комиссий и ближе, чем в 50 метрах от входа в помещения для голосования.
«На семинаре мы обратили внимание членов территориальных избирательных комиссий Подмосковья на порядок проведения предвыборной агитации и ответственность за нарушение её этапов в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях», – рассказал старший аналитик контрольно-ревизионного отдела правового управления Мособлизбиркома Владимир Лапшин.Выборы президента России для удобства избирателей в этом году будут впервые проводить три дня – с 15 по 17 марта.
В Подмосковье к выборам откроют почти 4 тыс избирательных участков. Найти свой участок по адресу места жительства можно по ссылке.
Проголосовать онлайн на федеральной платформе ДЭГ смогут жители 28 регионов, в том числе Подмосковья.
Если планы избирателя изменились, заявление на участие в ДЭГ можно отозвать и проголосовать на избирательном участке по месту прописки.
Чтобы отдать голос не по месту жительства, а там, где удобно, можно воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель».
С 17 февраля до 7 марта пройдёт адресное информирование жителей Подмосковья. Более 15 тыс информаторов-членов избирательной комиссии займутся адресным оповещением Московской области о предстоящем голосовании. Все информаторы прошли обучение.
Читайте также:
Жителям Подмосковья рассказали, кто такие наблюдатели и какова их роль в выборах
Жителям Подмосковья рассказали, про что их спросит информатор о выборах
В Подмосковье на президентских выборах будут использовать более 1100 электронных урн
Лора Луганская