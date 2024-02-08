В Подмосковье на президентских выборах будут использовать более 1100 электронных урн

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В Московской области во время выборов президента России будут задействованы более 1 тысячи комплексов обработки избирательных бюллетеней. Мособлизбирком определил, в каких городских округах региона и в каком количестве станут работать КОИБ-2017.
«1 тысячей 100 КОИБами будут оснащены более 27% избирательных участков в Подмосковье. Там, где будут применяться комплексы обработки избирательных бюллетеней, будут назначены операторы из числа членов участковых избирательных комиссий. Они пройдут специальное обучение», – сообщается в телеграм-канале Мособлизбирком.КОИБ-2017 – это комплекс обработки избирательных бюллетеней, который представляет собой электронную урну для голосования со сканером. Он самостоятельно распознаёт и принимает бюллетень, подсчитывает голоса избирателей и формирует итоговый протокол.
В Подмосковье к выборам откроют почти 4 тыс избирательных участков. Найти свой участок по адресу места жительства можно по ссылке.
Проголосовать онлайн на федеральной платформе ДЭГ смогут жители 28 регионов, в том числе Подмосковья.
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Лора Луганская