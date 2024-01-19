Мособлизбирком назвал точное число подмосковных избирателей

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
Численность избирателей в Московской области составляет 6 069 742 человек. Такие данные по состоянию на 1 января 2024 года приводит Мособлизбирком.
«Интересно, что самое большое число избирателей проживает в городском округе Балашиха. Это сопоставимо с населением Исландии. А в городском округе Восход активным избирательным правом обладает столько человек, что ими можно было бы заселить три острова, составляющие территорию государства Токелау», – говорится в телеграм-канале Московской областной избирательной комиссии.В Подмосковье готовятся к выборам президента России. Они впервые будут трёхдневными и состоятся с 15 по 17 марта
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Лора Луганская