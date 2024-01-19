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Мособлизбирком назвал точное число подмосковных избирателей

19 января 2024, 14:00
Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Численность избирателей в Московской области составляет 6 069 742 человек. Такие данные по состоянию на 1 января 2024 года приводит Мособлизбирком.
«Интересно, что самое большое число избирателей проживает в городском округе Балашиха. Это сопоставимо с населением Исландии. А в городском округе Восход активным избирательным правом обладает столько человек, что ими можно было бы заселить три острова, составляющие территорию государства Токелау», – говорится в телеграм-канале Московской областной избирательной комиссии.
В Подмосковье готовятся к выборам президента России. Они впервые будут трёхдневными и состоятся с 15 по 17 марта

Адресное информирование жителей Подмосковья будет проходить с 17 февраля до 7 марта. Более 15 тыс информаторов-членов избирательной комиссии займутся адресным оповещением жителей Московской области о предстоящем голосовании.

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#голосование
#мособлизбирком
#московская область
#подмосковье
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Во Франции жестко осудили решение ЕП лишить венгрию средств Евросоюза
Французский политик Филиппо: решение Европарламента по Венгрии является безумием
19 января 2024, 14:46

Фото: iStock/rarrarorro

Политик из Франции и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает безумием решение Европарламента о лишении Венгрии средств от Евросоюза.
«Невероятное безумие! Вчера Европарламент показал, до какой степени ЕС является позорной диктатурой, которую необходимо уничтожить как можно быстрее!» — написал Филиппо на своей странице в X (бывший Twitter).

Он пояснил, что ЕС хочет лишить Венгрию получения европейских денег, из-за того, что в стране приняли закон о «национальном суверенитете», который против иностранного вмешательства и некоторых проникших в него НПО.

Таким образом, политик делает вывод, что членство в Евросоюзе представляет собой подчинение и унижение и призвал Францию выйти из него.

18 января, в Европарламенте (ЕП) также рассмотрели резолюцию Совета ЕС, согласно которой должен быть запущен процесс лишения Венгрии права голоса в Евросоюзе. Ранее финский депутат ЕП Петри Сарвамаа написал петицию, в которой заявляется, что Венгрия препятствует достижению консенсуса в ЕС.

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«Он настроен серьёзно»: В НАТО испугались решения Трампа об альянсе
Потье: В НАТО боятся выхода США из альянса при президентстве Трампа
19 января 2024, 14:29

Фото: iStock/rarrarorro

Если Дональд Трамп победит в президентских выборах, то может серьёзно настроиться на выход США из альянса, с таким заявлением выступил бывший руководитель по политическому планированию НАТО Фабрис Потье в интервью для Newsweek.
«Вероятно, (среди руководства НАТО) есть обеспокоенность, что на этот раз Трамп будет серьезно настроен на выход (США из альянса)», — выразил опасения Североатлантического альянса Потье.

Он напомнил, что в последнем президентстве Трампа его предложение о выходе страны из альянса было пресечено другими членами американского правительства. Однако, на этот раз он может быть настроен гораздо более серьёзно и довести начатое до конца, отметил Потье.

Как подчеркнули Newsweek, выход США из НАТО станет концом для Североатлантического альянса.

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#сша
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В Германии оценили вероятность нападения России на страны Запада
Писториус: угроза нападения РФ на страны Запада представляется маловероятной
19 января 2024, 14:28

Фото: iStock/Grigorenko

Россия в настоящее время вряд ли создаёт угрозу нападения на страны Запада, но в будущем это представляется возможным. Об этом в интервью газете Der Tagesspiegel сообщил министр обороны Германии Борис Писториус.
По его словам, нападение России на страны Запада в ближайшее время маловероятно. Однако это всё же может произойти через 5-8 лет.

Ранее Писториус призвал страны Евросоюза ускорить перевооружение армии из-за надвигающейся военной угрозы со стороны России. Так, по его словам, за последнее время РФ значительно увеличила производство вооружения. Глава Минобороны ФРГ убеждён, что Россия является угрозой для Молдавии, Грузии, стран Балтии, а также может представлять опасность для стран Евросоюза в будущем.

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#нападение
#опасность
#минобороны
#вооружения
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Политолог Мезюхо: «Санду ведёт себя как банальный диктатор»
19 января 2024, 14:24

Фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско

Политолога Ивана Мезюхо заявил, что все программы США, направленные на «помощь» СМИ Молдавии, на самом деле подыгрывают правящему режиму страны.
А правящий режим Молдавии, в частности президент страны Майя Санду, как отмечает эксперт, уже демонстрирует поведение диктатора.

«Санду ведёт себя как банальный диктатор, а теперь ей будет оказана поддержка в виде финансирования СМИ, которые, на мой взгляд, должны будут разжигать русофобские и антироссийские настроения. Режим Санду идёт по пути режима Зеленского. Госдеп США многие годы спонсирует молдавские медиа так же, как и украинские», — высказал мнение в беседе с RT Мезюхо.

Специалист рекомендовал гражданам Молдавии обратить внимание на путь Украины в этом смысле для осознания того, что подобная политика ни к чему хорошему привести не может.

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#сша
#политика
#сми
#мнение
#молдова
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США хотят «повысить» качество молдавских СМИ
19 января 2024, 13:55

Фото: istockphoto.com/Oleksii Liskonih

Госдепартамент США намерен проспонсировать гранты в рамках проекта по «укреплению потенциала» молдавских СМИ, оказав содействие «независимым» журналистам в освещении экономики и политики.
На эти цели США планируют выделить $1,5 млн.

«Цель проекта — укрепление потенциала молдавских СМИ и развитие возможностей местного медиапроизводства в интересах многообразия мнений, поддержки редакционной независимости и повышения качества материалов молдавских СМИ», — приводит RT текст соответствующего документа.

Ранее сообщалось, что палата представителей Конгресса США в четверг приняла временную резолюцию по предотвращению остановки работы американского правительства. При этом отмечалось, что документ в ходе голосования набрал нужно количество голосов для его принятия.

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#сми
#молдова
#гранты
#политика
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«Ну не идиоты ли?»: Медведев объяснил, как меняются европейские страны под давлением НАТО
Медведев: Шведы жили счастливо, а вступив в НАТО, стали призывать к войне с РФ
19 января 2024, 13:38

Фото: kremlin.ru

В Швеции жили счастливо, однако, вступив в Североатлантический альянс, стали призывать к войне с Россией, об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети X.
«Окончательная деградация европейских правящих кругов происходит на самом деле. Шведы раньше жили счастливо без всякой НАТО. Потом они решили вступить, чтобы защититься от агрессивных русских. А теперь их правительство призывает к войне против России еще до вступления в альянс... именно ради вступления. Так, ну не идиоты ли?», — задался объективным вопросом Медведев.

Напомним, ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что странам Североатлантического альянса необходимо разработать новые механизмы для обучения военнослужащих. По его мнению, вооружённый конфликт с Россией может произойти в ближайшие 20 лет, именно поэтому мирное существование альянса нельзя воспринимать как должное. Необходимо всегда быть начеку и продумать все возможные варианты, считает Бауэр.

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#нато
#дмитрий медведев
#швеция
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В Армении хотят написать новую конституцию
Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил принять новую конституцию страны
19 января 2024, 13:30

Фото: iStock/irgit

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что государство нуждается в новой конституции. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.
По его словам, Армения нуждается не во внесении правок в конституцию, а в абсолютно новом государственном документе.

Пашинян отметил, что стране нужна такая конституция, которая позволит сделать её более жизнеспособной и конкурентной в изменившихся геополитических и религиозных условиях.

Он также добавил, что видит в Армении парламентскую модель управления, поскольку при нынешней невозможно внести какие-либо изменения.

В заключение премьер подчеркнул, что новая конституция будет принята народом Армении, исходя из результатов голосования, что крайне важно с точки зрения легитимности.

Также Пашинян призвал Минюст готовиться к такой работе уже в ближайшее время.

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#армения
#конституция
#политика
#изменения
#государство
#минюст
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Президент Литвы Науседа признал усталость Запада от украинского конфликта
19 января 2024, 13:23

Фото: istockphoto/AlxeyPnferov

В западных странах, вполне вероятно, существует накопившаяся усталость от конфликта на Украине. Это вынужден был признать президент Литвы Гитанас Науседа.
В разговоре с корреспондентом испанской газеты El Mundo политик также отметил, что последствия военных действий на Украине, такие, например, как рост цен на энергоносители, могут оказывать негативное влияние на поведение людей в разных странах и вызывать недовольство избирателей.

Он также признал возможное наличие усталости от конфликта, особенно «на западном фланге НАТО». Науседа также отметил, что вина за отсутствие успехов у ВСУ отчасти лежит и на партнёрах и союзниках Киева. Литовский президент посетовал, что, принимая хорошие и правильные решения по поддержке Украины, союзники затем слишком долго воплощают эти решения в жизнь.

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#киев
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«Сокрушительное поражение»: Российский сенатор рассказал, кому проиграет Байден
Джабаров: Трамп обойдёт Байдена, если его допустят до выборов
19 января 2024, 12:54

Фото: РИА Новости/Юки Ивамура

Если Дональда Трампа допустят до президентских выборов, то ему удастся обойти нынешнего американского лидера Джозефа Байдена, об этом заявил первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, его цитирует «РИА Новости».
«Мы помним судьбу Кеннеди и его брата, мы знаем, что США для достижения своих целей не устоят ни перед чем. Но если Трамп будет допущен к гонке и там же продолжит участие нынешний президент Джо Байден, последний потерпит сокрушительное поражение», — прокомментировал предстоящие выборы Джабаров.

Сенатор напомнил, каким образом победил Байден на предыдущих выборах. В последний день голосования бюллетени заполнялись от имени американцев, умерших американцев, которые погибли двести-триста лет назад. По мнению сенатора, на этот раз провернуть подобное у него получится.

К тому же, добавил Джабаров, Байден уже слишком стар, чтобы занимать пост главы государства.

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#выборы
#сша
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