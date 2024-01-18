Мособлизбирком провёл обучающий семинар для бухгалтеров ТИКов

Фото: Фотобанк МО
В Подмосковье в режиме видеоконференцсвязи прошёл семинар с председателями и бухгалтерами территориальных избирательных комиссий региона. Об этом сообщается в телеграм-канале Мособлизбиркома.
«В семинаре приняли участие главный бухгалтер Мособлизбиркома Александра Буркова и начальник отдела закупочной деятельности Татьяна Платоненко. На обучении были даны подробные разъяснения по открытию расчётных счетов ТИКами в отделениях Сбербанка, утверждению планов закупок, сроков сдачи финансовых отчётов», – говорится в сообщении.Помимо этого, на семинаре разобрали самые частые ошибки при заключении договоров, основанные на опыте прошедших избирательных кампаний. Отмечается, что бухгалтеры территориальных избирательных комиссий смогли задать интересующие их вопросы и получить подробные ответы.
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Лора Луганская