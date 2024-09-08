Мособлизбирком: явка избирателей на выборы в Подмосковье составляет 21,36 %

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk
На 15:00 8 сентября явка избирателей на выборы в подмосковном регионе составила 21.36%, передает Мособлизбирком. Там уточнили, что дистанционно голосуют 86.08%, а на избирательных участках — 15.58%.
Ранее сообщалось, что явка избирателей составляла 19.80%. Дистанционно голосовали 84.45%, а на участки приходили 14.04%.
Выборы в Мособлдуму проходят с 6 по 8 сентября в 28 городских округах Подмосковья. Обо всех подробностях голосования можно узнать на сайте ЦИК РФ. В частности, ознакомиться с информацией про кандидатов, списками и избирательными участками.
По данным Мособлдумы, в 2024 году выборы затронут более 2.5 миллиона избирателей региона, что составляет одну треть.
Читайте также:
«Приходят целыми семьями»: наблюдатели рассказали, как проходят выборы в Советы депутатов в Подмосковье
«Эффективно и результативно»: наблюдатель за ДЭГ рассказала, как проходят выборы в Советы депутатов
Председатель Избирательной комиссии Московской области рассказал о голосовании осужденных
Выборы в Мособлдуму проходят с 6 по 8 сентября в 28 городских округах Подмосковья. Обо всех подробностях голосования можно узнать на сайте ЦИК РФ. В частности, ознакомиться с информацией про кандидатов, списками и избирательными участками.
По данным Мособлдумы, в 2024 году выборы затронут более 2.5 миллиона избирателей региона, что составляет одну треть.
Читайте также:
«Приходят целыми семьями»: наблюдатели рассказали, как проходят выборы в Советы депутатов в Подмосковье
«Эффективно и результативно»: наблюдатель за ДЭГ рассказала, как проходят выборы в Советы депутатов
Председатель Избирательной комиссии Московской области рассказал о голосовании осужденных
Никита Кротов