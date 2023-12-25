N1: Протестующие заблокировали ещё одун улицу в центре Белграда

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Протестующие перекрыли ещё одну улицу в центре сербской столицы Белграда, об этом сообщает N1.
Напомним, протесты в Сербии разгорелись вечером 24 декабря, после объявления итогов выборов, в которых победила коалиция «Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться». Оппозиция обвинила власти страны в фальсификации выборов.
Вечером 24 декабря протестующие заблокировали здание Скупщины (сербский парламент), потребовав отменить итоги выборов.
Стало известно, что протестующие в составе организации «Борьба» также заблокировали часть улицы Кнеза Милоша, помешав движению транспорта и устроив в городе пробки. Отмечается, что в настоящий момент в протестах участвуют около 500 человек.
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Вечером 24 декабря протестующие заблокировали здание Скупщины (сербский парламент), потребовав отменить итоги выборов.
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Евгения Парфентьева