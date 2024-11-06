На Алеутских островах закрылся последний избирательный участок на выборах в США

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Голосование на всеобщих президентских выборах в США завершилось. Последний избирательный участок закрылся на Алеутских островах у побережья Аляски.
Свои голоса отдали жители самого западного населённого пункта США Адъяк, в котором всего около 150 жителей, сообщает The Hill. По последним данным, на выборах в Соединённых Штатах проголосовали более 124,3 миллиона человек.
В настоящее время обработано около 26% бюллетеней. По предварительной информации, кандидат от Республиканской партии экс-президент Дональд Трамп набирает 56,8% голосов, его соперница от демократов вице-президент США Камала Харрис получает 38,6% голосов.
На подсчёт всех бюллетеней понадобится несколько недель, однако то, кто стал президентом США, станет известно раньше.
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В настоящее время обработано около 26% бюллетеней. По предварительной информации, кандидат от Республиканской партии экс-президент Дональд Трамп набирает 56,8% голосов, его соперница от демократов вице-президент США Камала Харрис получает 38,6% голосов.
На подсчёт всех бюллетеней понадобится несколько недель, однако то, кто стал президентом США, станет известно раньше.
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Александр Бойцов